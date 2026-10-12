Google предстала перед судом во Франции из-за фальшивых отзывов о замке
12.10.2026, 19:54
Компания Google предстала перед судом в Бургундии из-за поддельных отзывов о замке Шато де Балльер, сообщает Le JSL. Гостевой дом обвиняет компанию в недостаточной модерации отзывов «клиентов», которые на самом деле никогда не пользовались услугами заведения.
Разбирательства по этому делу тянутся уже более восьми лет. Хозяин замка Рауль Салама подал на Google в суд после обнаружения в 2018 году плохих оценок на Google Maps. Они были оставлены проезжавшими мимо людьми, которые не останавливались в заведении, после получения пуш-уведомлений с предложением написать отзыв.
Сейчас он стремится обязать транснациональную корпорацию удалить негативные оценки, надеясь создать судебный прецедент, чтобы ограничить подобную практику. Также господин Салама утверждает, что после снижения рейтинга его оборот упал на 30%, и требует компенсации убытков.
Суд заслушал обе стороны. Окончательное решение по делу будет оглашено в январе следующего года.