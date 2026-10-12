Google предстала перед судом во Франции из-за фальшивых отзывов о замке

Разбирательства по этому делу тянутся уже более восьми лет. Хозяин замка Рауль Салама подал на Google в суд после обнаружения в 2018 году плохих оценок на Google Maps. Они были оставлены проезжавшими мимо людьми, которые не останавливались в заведении, после получения пуш-уведомлений с предложением написать отзыв.