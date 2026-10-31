Россия и Мозамбик обсуждают запуск прямых рейсов
Россия и Мозамбик обсуждают запуск прямого авиасообщения. Опорным пунктом для начала полетов может стать город Накала на севере африканской страны, рассказал «РИА Новости» министр транспорта и логистики Жуан Жорже Матломбе.
«Мы сейчас работаем с правительством России. Нам подсказали, с кем можем сотрудничать, чтобы оценить, можем ли улучшить региональную связанность — запустить рейсы из Накалы в Россию, а также в Азию»,— уточнил мозамбикский министр.
По словам господина Матломбе, Накала имеет выгодное расположение рядом со столицами Малави, Зимбабве и Замбии. В этом городе, отметил он, находится лучший аэропорт и лучший глубоководный порт в регионе.
На саммите «Россия — Африка» президент Владимир Путин предлагал африканским авиакомпаниям начать полеты в РФ. Глава государства пояснял, что этот шаг стал бы дополнительным импульсом для развития туризма.