Управляющий Google в России хочет взыскать с бывшего главы компании миллиардные убытки

Конкурсный управляющий ООО «Гугл» (бывшая «дочка» Google) Валерий Таляровский подал иск к экс-гендиректору компании Карло Дасаро Биондо. Заявитель требует взыскать с него более 160 млрд руб. убытков, сообщили РАПСИ в Арбитражном суде Москвы.

Господин Биондо занимал пост гендиректора в 2016–2020 годах. От него требуют выплаты основного долга на сумму 101,69 млрд руб., а также 58,59 млрд руб. процентов.

ООО «Гугл» подало заявление о банкротстве 16 июня 2022 года. В октябре 2023 года компанию признали банкротом. В июле 2024 года суд по иску господина Таляровского взыскал с Google 10 млрд руб. в пользу ее бывшей российской «дочки». В январе этого года «Гугл» подал иск на 1,2 млрд руб. к кипрской Olbery ventures.