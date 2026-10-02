Google отправила ИИ-процессоры на орбиту кораблями SpaceX

1 октября в США был произведен запуск ракеты SpaceX Falcon 9 на орбиту Земли. На ней помимо прочего груза находятся современные ИИ-процессоры, разработанные компанией Google (входит в группу компаний Alphabet).

Запуск на орбиту ИИ-процессоров является началом масштабной совместной программы Google и SpaceX под названием Project Suncatcher. Так проверяется возможность использования современной вычислительной инфраструктуры в космосе.

SpaceX позиционирует размещение суперкомпьютеров в космосе как новый рубеж в развитии инфраструктуры искусственного интеллекта, называя орбиту местом с «бесконечным пространством», позволяющим избежать проблем наземных дата-центров. Во время беспилотной миссии Transporter-18 компания SpaceX выведет на орбиту спутники Planet Labs, в том числе прототип, работающий на солнечной энергии и оснащенный тензорными процессорами (TPU) от Google.

Alphabet отмечает, что на низкой околоземной орбите спутники могут получать доступ к практически непрерывному солнечному свету, получая до восьми раз больше солнечной энергии, чем на Земле. В перспективе компания рассчитывает объединить несколько спутниковых группировок. Это позволит им справляться с более масштабными задачами ИИ непосредственно на орбите.

Евгений Хвостик