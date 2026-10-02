Google отправила ИИ-процессоры на орбиту кораблями SpaceX
1 октября в США был произведен запуск ракеты SpaceX Falcon 9 на орбиту Земли. На ней помимо прочего груза находятся современные ИИ-процессоры, разработанные компанией Google (входит в группу компаний Alphabet).
Запуск на орбиту ИИ-процессоров является началом масштабной совместной программы Google и SpaceX под названием Project Suncatcher. Так проверяется возможность использования современной вычислительной инфраструктуры в космосе.
SpaceX позиционирует размещение суперкомпьютеров в космосе как новый рубеж в развитии инфраструктуры искусственного интеллекта, называя орбиту местом с «бесконечным пространством», позволяющим избежать проблем наземных дата-центров. Во время беспилотной миссии Transporter-18 компания SpaceX выведет на орбиту спутники Planet Labs, в том числе прототип, работающий на солнечной энергии и оснащенный тензорными процессорами (TPU) от Google.
Alphabet отмечает, что на низкой околоземной орбите спутники могут получать доступ к практически непрерывному солнечному свету, получая до восьми раз больше солнечной энергии, чем на Земле. В перспективе компания рассчитывает объединить несколько спутниковых группировок. Это позволит им справляться с более масштабными задачами ИИ непосредственно на орбите.
Project Suncatcher пока проверяет базовую работоспособность орбитальной вычислительной инфраструктуры, а не переносит наземные ЦОД в космос. На экспериментальном спутнике изучат, смогут ли специализированные процессоры стабильно работать при радиации, вибрациях и перепадах температур — условиях, которые должны быть преодолены до масштабирования проекта.
В 2027 году Google намерена добавить к испытаниям еще два аппарата. Их связь и совместное использование вычислительных мощностей покажут, можно ли собирать из отдельных спутников единую систему. При этом глобальная замена наземных ЦОД остается отдаленной целью: для нее потребуется решить множество технических проблем.