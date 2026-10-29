Акции Alphabet упали на 10% после публикации отчетности
Материнская компания Google, Alphabet, опубликовала данные о своей деятельности в третьем квартале. После публикации акции компании подешевели на 10%. Как пишет The Wall Street Journal (WSJ), инвесторам не понравилось, что прибыль и доходы от рекламы оказались ниже прогнозов аналитиков при сохранении высоких расходов на ИИ.
Чистая прибыль Alphabet в третьем квартале упала на 25% и составила $26,17 млрд, или $2,12 на акцию, в то время как аналитики Уолл-стрит ожидали около $3,02 на акцию. Чистый денежный поток, который по прогнозам аналитиков должен был стать положительным, опустился до минус $9,1 млрд. Доходы от рекламы выросли меньше ожидавшегося — на 11%, до $82 млрд.
Аналогичная ситуация и с показателями сервиса поиска Google, где рост выручки замедлился с 17% до 12% и оказался ниже прогнозов. При этом капитальные затраты Alphabet, в первую очередь на технологии ИИ, выросли до $51,4 млрд. Рост общей выручки на 25%, включая взлет выручки облачного подразделения на 103%, не смог, как отмечает WSJ, компенсировать разочарование инвесторов.