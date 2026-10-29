Акции Alphabet упали на 10% после публикации отчетности

Чистая прибыль Alphabet в третьем квартале упала на 25% и составила $26,17 млрд, или $2,12 на акцию, в то время как аналитики Уолл-стрит ожидали около $3,02 на акцию. Чистый денежный поток, который по прогнозам аналитиков должен был стать положительным, опустился до минус $9,1 млрд. Доходы от рекламы выросли меньше ожидавшегося — на 11%, до $82 млрд.