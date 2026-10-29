Российский «Гугл» выплатил 16,8 млрд рублей штрафов за Google
ООО «Гугл» уплатило 16,8 млрд руб. штрафов, начисленных американской Google LLC. Об этом сообщил на заседании суда конкурсный управляющий российской «дочки» Валерий Таляровский.
Как уточнил управляющий, более 2,1 млрд руб. ФСПП было переведено по исполнительным счетам в пользу «Гугла». «Сумма в размере около 14,7 млрд руб. была списана Федеральной службой судебных приставов в счет погашения по исполнительным листам о взыскании административных штрафов с Google LLC»,— добавил он (цитата по «РИА Новости»).
По словам господина Таляровского, всего в конкурсную массу поступило более 18,8 млрд руб. Оставшаяся сумма ушла на погашение требований ФНС по платежам и на выдачу 400 млн руб. зарплат экс-сотрудникам «Гугла».