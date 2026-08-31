Google Maps переименовал озеро Онтарио в «озеро Америка»

Картографический сервис Google Maps изменил название озера Онтарио на «озеро Америка» для пользователей из США. В Google заявили, что это связано с соответствующим указом о переименовании, подписанного президентом США Дональдом Трампом 26 августа и внесшего изменения в Информационную систему географических названий США (GNIS), сообщает NBC News.

В Google также подчеркнули, что обновление названия на карте «отражает изменения названий в официальных правительственных источниках», а именно в GNIS для США. При этом пользователи сервиса в Канаде по-прежнему будут видеть «озеро Онтарио», а пользователи за пределами США и Канады - оба названия одновременно.

В 2025 году Google Maps внесла аналогичные изменения в название Мексиканского залива, переименовав его в «Залив Америки» после того, как Трамп в первый же день своего пребывания в должности издал указ о переименовании залива.

Указ Трампа о переименовании озера Онтарио вызвал негативную реакцию, как в Канаде, так и в США. Премьер-министр канадской провинции Онтарио Дуг Форд торжественно открыл на берегу одноименного озера билборд с надписью на английском и французском языках: «Озеро Онтарио. Сейчас и навсегда». До этого премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что название Онтарио закрепилось за озером задолго до образования Канады и США как государств, Губернатор-демократ штата Нью-Йорк Кэти Хочул, имеющего протяженную границу с Канадой, заявила, что «Нью-Йорк не будет называть озеро по-новому», а губернатор-республиканец штата Вермонт Фил Скотт назвал решение Трампа «мелочным и разочаровывающим».

Влад Никифоров