Google Maps переименовал озеро Онтарио в «озеро Америка»
Картографический сервис Google Maps изменил название озера Онтарио на «озеро Америка» для пользователей из США. В Google заявили, что это связано с соответствующим указом о переименовании, подписанного президентом США Дональдом Трампом 26 августа и внесшего изменения в Информационную систему географических названий США (GNIS), сообщает NBC News.
В Google также подчеркнули, что обновление названия на карте «отражает изменения названий в официальных правительственных источниках», а именно в GNIS для США. При этом пользователи сервиса в Канаде по-прежнему будут видеть «озеро Онтарио», а пользователи за пределами США и Канады - оба названия одновременно.
В 2025 году Google Maps внесла аналогичные изменения в название Мексиканского залива, переименовав его в «Залив Америки» после того, как Трамп в первый же день своего пребывания в должности издал указ о переименовании залива.
Указ Трампа о переименовании озера Онтарио вызвал негативную реакцию, как в Канаде, так и в США. Премьер-министр канадской провинции Онтарио Дуг Форд торжественно открыл на берегу одноименного озера билборд с надписью на английском и французском языках: «Озеро Онтарио. Сейчас и навсегда». До этого премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что название Онтарио закрепилось за озером задолго до образования Канады и США как государств, Губернатор-демократ штата Нью-Йорк Кэти Хочул, имеющего протяженную границу с Канадой, заявила, что «Нью-Йорк не будет называть озеро по-новому», а губернатор-республиканец штата Вермонт Фил Скотт назвал решение Трампа «мелочным и разочаровывающим».
27 августа 2026 года Президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио в «озеро Америка», заявив, что документ вступает в силу немедленно. Это произошло после того, как 25 августа Дональд Трамп предложил переименовать озеро Онтарио на фоне обострения торгового спора с Канадой. Онтарио — самое восточное и наименьшее по площади из Великих озер, расположенное между одноименной провинцией Канады и штатом Нью-Йорк.
Премьер-министр канадской провинции Онтарио Дуг Форд 30 августа 2026 года торжественно открыл на берегу озера билборд с надписью «Озеро Онтарио. Сейчас и навсегда», что стало ответом на указ Трампа. Он подчеркнул, что «Президент Трамп может называть его так, как он хочет, но весь остальной мир всегда будет называть его озером Онтарио». Аналогично, губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул заявила, что штат не будет называть озеро по-новому, а премьер-министр Канады Марк Карни отметил, что название Онтарио закрепилось за озером задолго до образования Канады и США как государств.
Трамп уже проявлял склонность к переименованиям: в январе 2025 года он инициировал переименование Мексиканского залива в «Залив Америки», что затем отразилось в Информационной системе географических названий США. После этого Google Maps переименовали Мексиканский залив в «Залив Америки» для пользователей в США. Также в августе 2026 года американская администрация ввела 50-процентные пошлины на импорт ряда канадских товаров на сумму около 20 миллиардов долларов, на что Оттава пообещала ответить зеркальными мерами с 8 сентября.