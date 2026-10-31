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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
Происшествия

На подлете к Москве сбили шесть беспилотников

Силы ПВО сбили еще четыре беспилотника ВСУ, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в «Максе». Всего за последний час вблизи столицы уничтожены шесть БПЛА.
По словам господина Собянина, на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб. Информации о возможных пострадавших или повреждениях на земле он не привел.
Московские аэропорты Внуково и Домодедово работают по согласованию с «соответствующими органами». Шереметьево полчаса назад полностью приостановил прием и выпуск самолетов.