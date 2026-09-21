Ирландия оштрафовала Google на €403 млн из-за отслеживания и хранения геоданных

Ирландская Комиссия по защите данных оштрафовала Google на €403 млн за обработку геоданных. Об этом сообщает Reuters. Комиссия заявила, что ее расследование по защите данных выявило нарушения компанией Общего регламента ЕС по защите данных.

По информации регулятора, в 2018–2020 годах Google собирала и хранила данные о местоположении пользователей, при этом пользователи могли не знать о том, что эти сведения используются для анализа их интересов и рекламы. Регуляторы обязали Google в течение полугода привести обработку данных в соответствие с существующими требованиями.

Как отмечается, этот штраф — четвертый по величине, наложенный комиссией, а общая сумма, на которую регулятор оштрафовал американские технологические компании, превысила уже €4 млрд.

Екатерина Наумова