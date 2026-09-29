Google оспорила решение ЕС по открытию доступа к ОС Android для ИИ

28 сентября Google оспорила два предписания Европейского союза. ЕС потребовал от компании открыть доступ к некоторым компонентам операционной системы Android для конкурирующих сервисов искусственного интеллекта (ИИ), а также предоставлять конкурирующим поисковым системам данные о поисковых запросах. Google подала апелляции в Общий суд ЕС в Люксембурге, сообщает агентство Reuters.

Компания полагает, что требования Еврокомиссии могут поставить под угрозу конфиденциальность пользователей и безопасность системы Android. «Мы обжалуем решения, которые вынудят нас раскрывать конфиденциальную историю поисковых запросов пользователей без надлежащей анонимизации и ослабят важные механизмы защиты безопасности в Android»,— заявил старший директор Google по вопросам конкуренции Оливер Бетелл.

В Google отметили, что поисковые запросы могут содержать информацию, касающуюся, например, вопросов здоровья или личной жизни. Компания подчеркнула, что передача таких данных без достаточных мер защиты может нанести ущерб конфиденциальности пользователей.

Еврокомиссия полагает, что принятые меры предусматривают гарантии защиты конфиденциальности пользователей, а также целостности и безопасности устройств. Конкурирующая с Google поисковая система DuckDuckGo поддержала позицию ЕС. DuckDuckGo назвала механизмы анонимизации надежными.

Согласно предписанию ЕС, Google должна выполнить требования о предоставлении поисковых данных к январю 2027 года, а внести необходимые изменения в Android — к июлю 2027 года. В случае невыполнения требований Google грозит штраф в размере до 10% от ее мировой годовой выручки и до 20% — при повторных нарушениях.

Евгений Хвостик