Из Google Play удалили приложения Ozon

Составлено ИИ-Ассистентъ

Удаление приложений Ozon из Google Play произошло после того, как 6 августа 2026 года Великобритания ввела санкции против «Ozon Банка», а в июле Евросоюз принял 21-й пакет рестрикций, в который попали банки российских маркетплейсов. Эти санкции Евросоюза вступили в силу 13 августа 2026 года. В компаниях подтвердили, что приложения стали недоступны для скачивания, но при этом санкции не влияют на операционную деятельность «Ozon Банка»: клиенты продолжают совершать платежи и переводы внутри страны в полном объеме.

Ранее, в июле 2026 года, из Google Play также были удалены другие приложения российских компаний, включая несколько приложений VK, такие как «Макс», «Одноклассники» и Mail.ru. Приложения холдинга VK, такие как «ВКонтакте» и «Макс», пропали первыми, затем — «Одноклассники», Mail.ru и «Дзен», а затем и все остальные сервисы VK. Из App Store в июне 2026 года был удален мессенджер «Макс», а через несколько недель — другие приложения VK, решение о чем Apple объяснила санкционными правилами.

В будущем, с 2027 года, Google планирует распространить на весь мир программу верификации разработчиков для Android, которая не будет работать в попавших под санкции странах, что создает риски для российского магазина RuStore. Несмотря на это, обходные пути существуют, и российские игроки настаивают, что внутренний рынок не будет затронут. Российские банки активно переходят на национальный сертификат безопасности сайтов, поскольку веб-версии в Google Chrome и Safari уже перестали открываться без дополнительной установки сертификата от Минцифры, а в июне 2026 года крупный удостоверяющий центр GlobalSign начал отзывать сертификаты у российских партнеров.