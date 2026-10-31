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Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
Жизнь

В Калининградской области восстановили электроснабжение после аварии

Электроснабжение в Калининградской области восстановили после ночной аварии. Как сообщили ТАСС в региональном правительстве, подача электричества была возобновлена в первый час после отключения.
Электроснабжение было прервано сегодня ночью в нескольких районах Калининграда. Причиной блэкаута стало срабатывание противоаварийной автоматики на Калининградской ТЭЦ-2. Нагрузку перераспределили на другие энергообъекты региона. Также в регионе наблюдались сбои в работе мобильного интернета.