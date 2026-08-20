Android усложнит установку программ от непроверенных разработчиков

Google ввела новые правила по установке приложений от непроверенных разработчиков на Android. Теперь установка файлов потребует изменения настроек, перезагрузки смартфона и обязательной 24-часовой паузы. Об этом сообщает Android Authority.

Компания приступила к развертыванию специального «продвинутого сценария», о котором впервые стало известно весной. Внедрение нового механизма происходит поэтапно через системную службу Android Developer Verifier, доступную в Google Play. Нововведение призвано обезопасить пользователей от мошенников, которые заставляют жертв устанавливать вредоносное ПО.

Чтобы установить приложение от разработчика, не прошедшего регистрацию в системах Google, пользователю придется активировать соответствующую опцию в параметрах разработчика, пройти биометрическую аутентификацию или ввести пароль блокировки, подтвердить добровольность действий, перезагрузить устройство и подождать сутки. Только через 24 часа система разрешит выбрать период доступности установки — на 7 дней или бессрочно.

Новый регламент распространяется не только на первичную установку, но и на последующие обновления таких программ. В случае отключения режима обновления от незарегистрированных создателей будут завершаться ошибкой.

Обязательная проверка разработчиков начнется в конце сентября в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде. К 2027 году новые ограничения станут глобальными и затронут все регионы.