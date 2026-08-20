Android усложнит установку программ от непроверенных разработчиков
Google ввела новые правила по установке приложений от непроверенных разработчиков на Android. Теперь установка файлов потребует изменения настроек, перезагрузки смартфона и обязательной 24-часовой паузы. Об этом сообщает Android Authority.
Компания приступила к развертыванию специального «продвинутого сценария», о котором впервые стало известно весной. Внедрение нового механизма происходит поэтапно через системную службу Android Developer Verifier, доступную в Google Play. Нововведение призвано обезопасить пользователей от мошенников, которые заставляют жертв устанавливать вредоносное ПО.
Чтобы установить приложение от разработчика, не прошедшего регистрацию в системах Google, пользователю придется активировать соответствующую опцию в параметрах разработчика, пройти биометрическую аутентификацию или ввести пароль блокировки, подтвердить добровольность действий, перезагрузить устройство и подождать сутки. Только через 24 часа система разрешит выбрать период доступности установки — на 7 дней или бессрочно.
Новый регламент распространяется не только на первичную установку, но и на последующие обновления таких программ. В случае отключения режима обновления от незарегистрированных создателей будут завершаться ошибкой.
Обязательная проверка разработчиков начнется в конце сентября в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде. К 2027 году новые ограничения станут глобальными и затронут все регионы.
В конце нулевых годов Android позиционировался как открытая система, позволяющая пользователям устанавливать приложения из любых источников, что отличало её от экосистемы Apple. С 30 сентября 2026 года в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде Google вводит требование верификации разработчиков, что формально означает проверку личности тех, кто выпускает приложения. К 2027 году этот механизм будет распространён на все сертифицированные устройства Android в мире.
Системная служба Android Developer Verifier, внедряемая Google, будет сверять регистрацию разработчика в реестре компании при установке любого приложения, независимо от источника. Для регистрации разработчику необходимо раскрыть Google свои данные, включая юридическое имя, адрес, электронную почту, телефон и государственное удостоверение личности. Компании должны также предоставить идентификатор регистрации корпоративного аккаунта D-U-N-S и подтвердить свой сайт.
Официальная позиция Google заключается в повышении информационной безопасности, поскольку, по данным компании, вредоносное ПО встречается в приложениях, установленных вне официального магазина, более чем в 90 раз чаще. Google запускает этот механизм совместно с крупными производителями смартфонов, такими как Samsung, Xiaomi, OPPO, vivo и HONOR, начиная с их магазинов приложений.