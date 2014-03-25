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04 июля, четверг
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Главные анонсы 4 июля
03/07
Минобороны опубликовало список погибших в Баренцевом море подводников
03/07
Путин объявил наводнение в Иркутской области ЧС федерального характера
03/07
Из совета директоров «Рольфа» вывели фигурантов уголовного дела
03/07
Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод
01:18
Опубликованы фотографии подлодки-носителя АГС в Баренцевом море
00:49
«Атлетико» купил 19-летнего Жуана Фелиша за €126 млн
00:22
Суд отказался пересматривать дело наркобарона Коротышки
03/07
Аэропорт в Триполи приостановил работу после авиаудара
03/07
Facebook и Instagram работают над устранением глобального сбоя
03/07
Россия ждет нового ответа Украины на ноту о задержанных моряках
03/07
В Госдуме предложили ограничить освещение деятельности запрещенных организаций
03/07
ЦСКА третий раз проиграл на Кубке «Матч Премьер»
03/07
Силуанов предложил компенсировать удорожание авиатоплива из нефтегазовых доходов
03/07
Ущерб от паводка в Иркутской области оценили в 29 млрд рублей
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Тема
(обновлено: 03.07.2019)
Канада и ее отношения с Россией
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Арест топ-менеджера Huawei может серьезно осложнить напряженные отношения США и КНР
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Канада, США и Мексика согласовали новые торговые правила
1
Канада поссорилась с Саудовской Аравией
Международный конфликт возник из-за прав человека
17
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Они бойкотируют американские товары после ссоры Джастина Трюдо с Дональдом Трампом
160
«Началась многосторонняя дипломатическая война»
США, Канада и 19 европейских стран высылают российских дипломатов
1
Канада похоронила своих самых щедрых благотворителей
Какими были владельцы Apotex Inc. супруги Шерманы
9
Период полупрофицита
Цены на уран пошли вверх после закрытия рудника в Канаде
29
Канада принимает «акт Магнитского»
Палата общин одобрила «закон о жертвах коррумпированных иностранных правительств»
Канада грозит разорвать отношения с Boeing
и призывает на помощь Великобританию
2
Жителям Онтарио оплатят достойный уровень жизни
В Канаде запускают эксперимент по введению безусловного основного дохода
3
Терроризм дошел до канадской мечети
Нападение в Квебеке стало первой атакой после изменения миграционной политики США
6
В Канаде в результате стрельбы в мечети погибли шесть человек
Власти страны назвали происшедшее терактом
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Канадский МИД обрел украинские корни
Главой дипломатического ведомства стала фигурантка российского санкционного списка
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Автопилот
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия