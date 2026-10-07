Канадские миллиардеры Уэстоны купили британскую аптечную сеть Boots за $8,9 млрд
07.10.2026, 18:59
Инвесткомпания Wittington Investments, которая принадлежит семье канадских миллиардеров Уэстонов, сообщила о покупке британской аптечной сети Boots. Сумма сделки составит $8,9 млрд. В покупке также примет участие канадский инвестфонд Fairfax Financial Holdings, однако управление Boots перейдет именно к Wittington Investments.
Американский аптечный гигант Walgreens Boots Alliance, которому до сих пор принадлежала Boots, выставил сеть на продажу в 2022 году. В 2025 году саму Walgreens Boots Alliance почти за $24 млрд купил инвестфонд Sycamore, но он не стал отказываться от планов продажи Boots. В текущем году сообщалось, что сеть может купить австралийская компания Sigma Healthcare, однако в итоге сделка не состоялась. В последние годы Boots, которая была создана еще в XIX веке, переживала сложные времена. Ее руководство закрыло несколько сотен магазинов в Великобритании. Сейчас в сеть входит 1,8 тыс. аптек.
Семье Уэстон принадлежат, в частности, ритейлер Loblaw и крупнейшая канадская аптечная сеть Shoppers Drug Mart. Согласно заявлению Wittington Investments, она планирует инвестировать в физические магазины и онлайн-торговлю Boots, а также в расширение предоставляемых ею медицинских услуг.