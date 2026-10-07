Канадские миллиардеры Уэстоны купили британскую аптечную сеть Boots за $8,9 млрд

Семье Уэстон принадлежат, в частности, ритейлер Loblaw и крупнейшая канадская аптечная сеть Shoppers Drug Mart. Согласно заявлению Wittington Investments, она планирует инвестировать в физические магазины и онлайн-торговлю Boots, а также в расширение предоставляемых ею медицинских услуг.