Канада закрыла выезд на лед

Для меня остается ключевым вопросом: причем здесь дети, которые играют между собой? Номинально совершеннолетние в России с 18 лет, с 19 лет в Канаде и с 21 года в Соединенных Штатах, то есть как все это дело привязывать к тому, что они не имеют права соревноваться со своими сверстниками из других стран? Ну, это очень несправедливо. А я уже молчу об игроках до 18 лет, и до 16, и до 17. Много таких вопросов не то что целесообразности, а просто справедливости».