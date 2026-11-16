Канада закрыла выезд на лед
Окажется ли под угрозой участие российских хоккеистов в других соревнованиях
Российскую сборную вычеркнули из списка участников молодежного чемпионата по хоккею в Канаде. Оттава сообщила, что не выдаст игрокам визы. При этом в конце октября 2026-го Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея незамедлительно вернуть сборные России во все состязания под ее эгидой. Не стал исключением и молодежный чемпионат.
Теперь под угрозой срыва оказалось участие россиян и в других состязаниях, включая взрослый чемпионат мира. Он пройдет в Германии в мае 2027-го. Немецкий хоккейный союз потребовал от Международной федерации как можно скорее определиться со списком сборных. В самой организации выступают против приезда российских спортсменов, но в правительстве заверили, что в визах отказа не будет. И не в последнюю очередь это связано с коммерческим интересом немцев, считает спортивный эксперт Алексей Дементьев:
«Германия не возражает против участия сборной России в чемпионате мира, потому что понимает: привлечение такого зрительского интереса к играм со сборной России, конечно, даст большее количество зрителей на трибуны. Поэтому чисто коммерческая составляющая ясна и находится на поверхности. Даже для сборной Канады, и вообще Федерации хоккея Канады, участие сборной России — это такой очень кассовый показатель.
Для меня остается ключевым вопросом: причем здесь дети, которые играют между собой? Номинально совершеннолетние в России с 18 лет, с 19 лет в Канаде и с 21 года в Соединенных Штатах, то есть как все это дело привязывать к тому, что они не имеют права соревноваться со своими сверстниками из других стран? Ну, это очень несправедливо. А я уже молчу об игроках до 18 лет, и до 16, и до 17. Много таких вопросов не то что целесообразности, а просто справедливости».
Олимпийский комитет России пожаловался на Международную федерацию хоккея в МОК. Действия спортивных функционеров и властей Канады, которые не позволили молодежной сборной выступить на чемпионате мира, должны получить «самую жесткую оценку», заявил министр спорта Михаил Дегтярев. По его словам, «единственным правомерным решением» был бы перенос чемпионата в другую страну. При этом еще 10 ноября в эксклюзивном интервью “Ъ FM” Михаил Дегтярев рассказал, как Москва может отреагировать на действия иностранных федераций:
«Мы сразу после первых воплей, из Скандинавии в основном, обратились в МОК, зафиксировали все публичные выступления, призывы к бойкоту.
МОК мы просим созвать экстраординарное заседание исполкома, взять на отдельный контроль исполнение решения арбитражного суда CAS и наказать всех виновных. Здесь может быть два вектора. Первый — лишение турниров стран, которые препятствуют въезду национальной сборной России. И второе — дисциплинарное взыскание, в том числе финансового характера, к странам, которые не хотят играть и бойкотируют, не имея на то никаких абсолютно оснований, кроме своих хотелок и соображений».
История с молодежной командой может стать прецедентом и повториться в любом другом виде спорта и на состязаниях самого разного уровня, предупреждает спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов:
«Если каждая страна поймет, что, создавая определенные альянсы, можно через спорт вмешиваться в политические расклады, это начнут делать абсолютно все в мире. И вот тогда уже и Олимпийскому комитету не поздоровится, да и федерациям на местах. Спорт захлебнется в судах. В Минспорта говорят, что надо было переносить чемпионат в другую страну, которая согласилась бы принять россиян. Я тоже считаю, что так должны были сделать.
И, кстати, я напомню, что в 2022 году начали переносить все турниры из России моментально, и как-то находили тут же и ресурсы, и проблем никаких не было. В данном случае тоже должны делать так. Очень хорошо, что руководители спортивных ведомств пошли по этой судебной дорожке до конца».
В Кремле считают, что решение Международной федерации хоккея не скажется на других дисциплинах.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит работать над возвращением российских атлетов на мировые первенства со всеми профильными федерациями.