Reuters узнало причину пожара на военной базе Уэйнрайт в Канаде
По информации агентства, пожар начался на стрельбище для автоматических гранатометов. Сильный ветер погнал пламя по территории армейской базы, захлестнув десятки солдат. Погибли минимум четыре военнослужащих.
Официальные лица сообщили агентству, что 27 человек остаются в больницах, несколько из них — в критическом состоянии. Военнослужащие и резервисты готовились к отправке в Латвию, где дислоцирована крупнейшая международная военная операция канадских сил.