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Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
Мир

Reuters узнало причину пожара на военной базе Уэйнрайт в Канаде

Причиной пожара на военной базе Уэйнрайт на западе Канады стали учения с использованием боевых гранат. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Минобороны. 17 октября власти сообщили о пострадавших и погибших в пожаре, однако точное число не назвали.
По информации агентства, пожар начался на стрельбище для автоматических гранатометов. Сильный ветер погнал пламя по территории армейской базы, захлестнув десятки солдат. Погибли минимум четыре военнослужащих.
Официальные лица сообщили агентству, что 27 человек остаются в больницах, несколько из них — в критическом состоянии. Военнослужащие и резервисты готовились к отправке в Латвию, где дислоцирована крупнейшая международная военная операция канадских сил.