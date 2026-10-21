Politico: ЕС запросит у Канады и Британии допфинансирование для Украины
Евросоюз планирует убедить Канаду и Великобританию увеличить поддержку Украины для восполнения дефицита в €70 млрд. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
По данным издания, Брюссель рассчитывает обсудить эти вопросы на саммите ЕС — Канада 29–30 октября, а также на встрече с руководством Великобритании 20 ноября.
Причиной начала обсуждений Politico называет рост военных расходов Украины, задержки с выделением ранее обещанных €45 млрд от международных партнеров, а также смещение позиции США «в сторону, более благоприятную для Москвы».
В Еврокомиссии подчеркнули необходимость более широкого распределения финансовой нагрузки. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Евросоюз и его члены обеспечивают около 80% всей внешней помощи Киеву, из-за чего блок работает «на пределе возможностей».