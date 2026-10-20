«Это еще не конец»
CTV News (Торонто, Онтарио)
В ходе исторического голосования жители Альберты сказали «да» единству, «нет» — референдуму об отделении
О, Канада, Альберта остается на месте. Во время исторического референдума в понедельник избиратели проголосовали в большинстве своем за то, чтобы остаться в составе страны, которая 121 год назад сделала Альберту провинцией… На вечеринках по случаю оглашения результатов сторонники сохранения Альберты в составе Канады ликовали, в то время как те, кто выступал за пересмотр отношений, были мрачны, но решительны…
«Мы никуда не уходим,— сказал Джефф Рат из Проекта процветания Альберты.— Весь этот год последнее слово оставалось за нами. Мы просвещали жителей Альберты о преимуществах независимости и собираемся двигаться вперед»… Альберта присоединилась к Квебеку, вынеся вопрос о суверенитете на суд своих граждан. В Квебеке начиная с 1980 года голосования проходили дважды. В 1985 году Квебек проголосовал за то, чтобы остаться в составе Конфедерации с минимальным перевесом в 50,58%.
Edmonton Journal (Эдмонтон, Канада)
Независимо от исхода референдума, все ждут следующего шага Даниэль Смит
Думаете, все закончилось… Все только начинается, на самом деле. Вспомним мудрые слова бывшего британского премьер-министра Уинстона Черчилля, сказанные им после одной из побед союзников во время, когда до победы во Второй мировой войны было еще далеко: «Это еще не конец. Это даже не начало конца. Но это, возможно, конец начала». Как премьер-министр Кэрни будет разбираться с претензиями Альберты теперь? Как премьер провинции Даниэль Смит сможет сохранить единство партии, которую она возглавляет? Партии, представляющей собой пестрый лагерь сепаратистов и их противников… Вот уж ситуация!
Global News (Торонто, Канада)
Избиратели Альберты на референдуме отвергли сепаратизм и предпочли остаться в составе Канады
Большинство провинции Альберта отвергло идею проведения официального референдума об отделении от Канады, предпочтя остаться ее частью… Претензии к федеральному правительству в Альберте не новость. Некоторые истоки этого недовольства уходят корнями в прошлое на десятилетия: фермеры Альберты чувствуют себя обделенными монополией Канадского зернового совета на цены на урожай и его продажи, гнев по поводу того, как Национальная энергетическая программа Пьера Трюдо уничтожила рабочие места и инвестиции в нефтегазовый сектор провинции в 1980-х годах, а также более недавние претензии к политике правительства Джастина Трюдо в отношении инвестиций в энергетику и ограничений в области общественного здравоохранения во время пандемии COVID-19.
La Presse (Монреаль, Квебек)
Жители Альберты сказали Канаде «да»
Предвыборная кампания выявила разногласия внутри движения за независимость по поводу того, что последует за победой. Согласно недавнему опросу Abacus Data, только 32% тех жителей Альберты, которые планировали голосовать за официальный референдум о выходе из Канады, хотят отделения от Канады. Многие… говорили о своем желании присоединиться к Соединенным Штатам, в то время как остальные просто хотят поменять баланс сил (в отношениях с федеральными властями.— “Ъ”) в свою пользу и желали просто послать сигнал Оттаве… Альберта — четвертая по величине провинция Канады с населением 5,1 млн человек, но она же является и самой богатой благодаря своей нефтегазовой промышленности… Многие жители Альберты считают, что их членство в федерации не окупается. Ощущение отчуждения от элиты в Онтарио и Квебеке, а также от либерального правительства в Оттаве, которое, кажется, игнорирует интересы провинции, является одной из главных движущих сил сепаратистского движения.