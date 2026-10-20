«Это еще не конец»

В ходе исторического голосования жители Альберты сказали «да» единству, «нет» — референдуму об отделении

О, Канада, Альберта остается на месте. Во время исторического референдума в понедельник избиратели проголосовали в большинстве своем за то, чтобы остаться в составе страны, которая 121 год назад сделала Альберту провинцией… На вечеринках по случаю оглашения результатов сторонники сохранения Альберты в составе Канады ликовали, в то время как те, кто выступал за пересмотр отношений, были мрачны, но решительны…

«Мы никуда не уходим,— сказал Джефф Рат из Проекта процветания Альберты.— Весь этот год последнее слово оставалось за нами. Мы просвещали жителей Альберты о преимуществах независимости и собираемся двигаться вперед»… Альберта присоединилась к Квебеку, вынеся вопрос о суверенитете на суд своих граждан. В Квебеке начиная с 1980 года голосования проходили дважды. В 1985 году Квебек проголосовал за то, чтобы остаться в составе Конфедерации с минимальным перевесом в 50,58%.