Чемпионат строгого визового режима

Их возвращение вызывало яростное сопротивление со стороны части мирового хоккейного сообщества. Особенно ярко оно проявилось в истории как раз с молодежным чемпионатом мира. Его состав — это десять сборных, разбитых на предварительном этапе на две группы. В группе B, в которую IIHF поместила сборную России, отправив норвежцев — слабейших по рейтингу — во второй по рангу дивизион, три соперника из четырех — чехи, латвийцы и швейцарцы — предупредили, что будут бойкотировать матчи с ней. Четвертый же соперник — это хозяева турнира из не желающей видеть российских хоккеистов Канады. А издание Die Zeit, ссылаясь на главу немецкого хоккейного союза (DEB) Франка Лутца, примерно в одно время с заявлением Адама ван Кувердена опубликовало информацию, согласно которой уже в общей сложности семь федераций отказались подписывать расписание матчей чемпионата, таким образом выражая протест против допуска на него россиян.