Чемпионат строгого визового режима
Правительство Канады запретило российским хоккеистам играть на молодежном мировом первенстве
Борьба за лишение российских хоккеистов права участвовать в молодежном чемпионате мира, добытого в Спортивном арбитражном суде (CAS), приобрела радикальные формы. Правительство Канады, принимающей турнир, запретило выступление на нем всех игроков из России, включая даже тех, у кого есть действующие визы. В отечественном хоккейном руководстве не собираются отказываться от полученной возможности играть на первенстве и «мощного козыря в виде решения CAS», который Международная федерация хоккея (IIHF) не может игнорировать. А министр спорта РФ Михаил Дегтярев настаивает, что «есть все юридические, дипломатические и политические инструменты», чтобы «наказать» страны, препятствующие появлению спортсменов из России на международных соревнованиях.
Министр спорта Канады Адам ван Куверден 11 ноября сделал заявление, в котором сообщил, что Министерство иммиграции, беженцев и гражданства Канады «примет меры» для «запрета въезда в Канаду с целью участия в спортивных соревнованиях» атлетов из России и Белоруссии, «вне зависимости от того, есть у них действующие визы или нет». По словам Адама ван Кувердена, эти меры «направлены не против людей» из двух названных им стран, а чтобы их правительства не смогли использовать турниры как «платформу для представления своих государств, политической легитимации и пропаганды».
Министр также сказал, что «твердая позиция Канады» заключается в том, что в международных состязаниях на ее территории в нейтральном статусе могут участвовать только «индивидуальные атлеты», а пока продолжается конфликт на Украине, «дела не могут идти как обычно».
Догадаться, какое событие имел в виду Адам ван Куверден в первую очередь, было несложно. TSN и другие североамериканские медиаресурсы сразу же указали на молодежный (для игроков до 20 лет) чемпионат мира по хоккею. Соревнование, входящее в число самых популярных в этом виде, стартует 26 декабря и пройдет в двух канадских городах — Эдмонтоне и Ред-Дире. А своим заявлением господин Ван Куверден, по сути, выполнил поручение премьер-министра Канады Марка Карни. Тот на прошлой неделе сказал, что российских хоккеистов на нем «не будет».
Слова Адама ван Кувердена придали дополнительную остроту ситуации, возникшей в конце октября. Тогда Спортивный арбитражный суд обязал Международную федерацию хоккея, с 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине, запрещавшей командам из России играть на международных соревнованиях, обеспечить им «немедленный» допуск на них. Молодежное первенство было первым в списке турниров, на который CAS потребовал россиян вернуть.
Их возвращение вызывало яростное сопротивление со стороны части мирового хоккейного сообщества. Особенно ярко оно проявилось в истории как раз с молодежным чемпионатом мира. Его состав — это десять сборных, разбитых на предварительном этапе на две группы. В группе B, в которую IIHF поместила сборную России, отправив норвежцев — слабейших по рейтингу — во второй по рангу дивизион, три соперника из четырех — чехи, латвийцы и швейцарцы — предупредили, что будут бойкотировать матчи с ней. Четвертый же соперник — это хозяева турнира из не желающей видеть российских хоккеистов Канады. А издание Die Zeit, ссылаясь на главу немецкого хоккейного союза (DEB) Франка Лутца, примерно в одно время с заявлением Адама ван Кувердена опубликовало информацию, согласно которой уже в общей сложности семь федераций отказались подписывать расписание матчей чемпионата, таким образом выражая протест против допуска на него россиян.
В Федерации хоккея России рассматривали «различные варианты» участия сборной в первенстве, учитывая возникшие сложности. Но «меры», о которых говорил министр Ван Куверден, кажется, исключают даже «резервный». Он сводился к тому, чтобы сформировать сборную из хоккеистов, играющих в канадских юниорских лигах: им не нужны визы.
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев уже дал понять, что российская сторона будет бороться за возможность реализовать предоставленные ей CAS права.
В заявлении господина Дегтярева, полученном “Ъ”, сказано, что «в некоторых западных странах решение международного арбитража открыло настоящий портал в ад: зазвучали призывы объявить нам бойкот, правительство Канады пообещало заблокировать выдачу виз российским хоккеистам на молодежный чемпионат мира в Эдмонтоне, похожие заявления прозвучали из Германии, где в 2027 году запланирован чемпионат мира по хоккею». «Все эти высказывания мы фиксируем и официально направляем в МОК с просьбой отреагировать так же, как в прошлом году мировое сообщество отреагировало на решение Индонезии запретить въезд израильской сборной на чемпионат мира по спортивной гимнастике»,— добавил министр.
Михаил Дегтярев вспомнил об очень громком инциденте. Осенью 2025 года индонезийское правительство отказало израильским гимнастам, квалифицировавшимся на мировое первенство, во въездных визах. МОК наказал страну—хозяйку турнира исключительно сурово, применив к ней ряд санкций. Он рекомендовал международным спортивным федерациям лишить Индонезию права на организацию крупных турниров, а также прервал переговоры с Национальным олимпийским комитетом страны о проведении Олимпийских игр 2036 года и других мероприятий. Господин Дегтярев уверен, что это был «важный прецедент». А «опираясь» на него, российская сторона может попросить МОК созвать внеочередное заседание исполкома и «взять на контроль кейсы Канады, Германии и других стран, озвучивших угрозы по российским спортсменам». «У нас есть все юридические, дипломатические и политические инструменты наказать их, на многие годы лишить права проведения крупных турниров»,— резюмировал министр.
В спортивной гимнастике был более свежий аналогичный скандал, связанный именно с российскими спортсменами. В октябре власти Нидерландов перед открытием чемпионата мира в Роттердаме отказали во въездных визах трем лидерам женской сборной России — Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой. К хозяевам турнира в итоге никаких санкций не применили.
Источник в российском хоккейном руководстве также заверил “Ъ”, что ФХР «готова продолжать драться за чемпионат мира и не намерена сдавать мощный козырь в виде решения CAS», добавив, что «после канадского демарша это сражение уже, кажется, вышло за пределы чисто спортивной плоскости»: «В него включатся, видимо, люди уже совершенно иного ранга». А зарубежные медиаресурсы не понимают, как может выйти без серьезных потерь из запутанного положения IIHF. The New York Times заметила, что ей, невзирая на бойкоты, все равно нужно каким-то образом «имплементировать» вердикт CAS, а еще теперь думать о том, как поступить с норвежцами, если россиян все-таки не будет в Канаде. Дело в том, чемпионат мира во втором дивизионе, куда их успели выкинуть, стартует уже 6 декабря.