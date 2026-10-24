США отменили пошлины на некоторые канадские товары
Президент США Дональд Трамп отменил пошлины в размере 50% на некоторые товары из Канады. Это решение затрагивает, в частности, листы фанеры, некоторые бумажные изделия, холодильное оборудование, а также упаковочные ящики и коробки, сообщила пресс-служба Белого дома.
Этим же указом (.pdf) господин Трамп ввел 50-процентные пошлины на другие канадские товары. В их числе — какао-порошок, краски и лаки на основе виниловых и акриловых полимеров, шампуни, смазочные материалы, напольные покрытия и ковры, напольные панели из дерева либо с ворсом, кондиционеры, снаряжение для стрельбы из лука.
«Вводя пошлины для решения проблем, связанных с несоответствием внешнеторговой практики, президент Трамп стимулирует компании к возвращению рабочих мест и производственных линий на американскую землю»,— утверждают в американской администрации.
В августе США ввели 50-процентные таможенные пошлины на некоторые товары из Канады после срыва двусторонней торговой сделки. Оттава ответила на действия Вашингтона зеркальными контрмерами в отношении американских товаров примерно на $20 млрд. Канадские пошлины распространяются на 629 наименований, включая бытовую технику, электронику, металлы, одежду. Размер пошлин составляет от 25% до 50% с редкими исключениями в 15%.