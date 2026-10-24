США отменили пошлины на некоторые канадские товары

В августе США ввели 50-процентные таможенные пошлины на некоторые товары из Канады после срыва двусторонней торговой сделки. Оттава ответила на действия Вашингтона зеркальными контрмерами в отношении американских товаров примерно на $20 млрд. Канадские пошлины распространяются на 629 наименований, включая бытовую технику, электронику, металлы, одежду. Размер пошлин составляет от 25% до 50% с редкими исключениями в 15%.