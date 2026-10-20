CBC: провинция Альберта отказалась выходить из состава Канады
Жители канадской провинции Альберта по итогам голосования отклонили идею о проведении референдума о независимости. Об этом сообщает Канадская телерадиовещательная корпорация (CBC) со ссылкой на собственные предварительные данные подсчетов.
«Аналитический центр CBC News прогнозирует победу сторонников идеи сохранения членства провинции в составе страны», — указывает CBC.
По данным корпорации, после подсчета более миллиона голосов: 76,5% избирателей высказались за то, чтобы остаться в составе Канады, 23,5% проголосовали за проведение второго референдума о выходе.
Планы отделения богатой нефтью Альберты от Канады давно продвигала крайне правая общественная организация «Проект процветания Альберты». В январе сообщалось, что ее руководство встречалось с представителями Госдепартамента США. В мае премьер-министр провинции Даниэль Смит согласовал проведение голосования по вопросу о референдуме.
Голосование состоялось в Альберте 19 октября. Вопрос о проведении референдума о независимости был одним из нескольких: также граждан спрашивали о допустимости внесения некоторых поправок в конституцию и задали порядка пяти вопросов, касающихся темы миграции. С вечера понедельника по местному времени начался подсчет голосов. Официальные предварительные результаты ожидаются сегодня.
Более 1,35 млн жителей Альберты, или 43% избирателей, голосовали досрочно. Это необычно высокий показатель, подчеркивающий огромный интерес к будущему провинции, указывает AP.