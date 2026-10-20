CBC: провинция Альберта отказалась выходить из состава Канады

Голосование состоялось в Альберте 19 октября. Вопрос о проведении референдума о независимости был одним из нескольких: также граждан спрашивали о допустимости внесения некоторых поправок в конституцию и задали порядка пяти вопросов, касающихся темы миграции. С вечера понедельника по местному времени начался подсчет голосов. Официальные предварительные результаты ожидаются сегодня.