Трамп ждет от Канады отмены пошлин уже в ближайший месяц

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайший месяц Канада сама отменит взаимные торговые пошлины и предложит условия для новой сделки с Вашингтоном.

«Они придут к нам и скажут: "Мы собираемся отменить все пошлины"... "Сэр, мы виноваты". Они очень, очень плохо относились к США. Я думаю, что сделка будет заключена, но это должна быть справедливая сделка»,— сказал господин Трамп журналистам в Овальном кабинете.

Переговоры между США и Канадой по вопросу пошлин, которые проходили в конце лета, окончились безрезультатно. В ответ Вашингтон обложил 50-процентным тарифом канадский импорт объемом порядка $20 млрд, а Оттава ввела ответные меры, которые затронули сталь, молочную продукцию и сельхозтехнику.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщили о начале разработки механизма по интеграции Оттавы в ЕС. В ответ господин Трамп предупрждал, что предоставление Канаде статуса ассоциированного члена Евросоюза приведет к масштабному сокращению торговли США с европейскими странами.

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