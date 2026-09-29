Трамп ждет от Канады отмены пошлин уже в ближайший месяц
Трамп выразил надежду на скорую отмену пошлин на товары США со стороны Канады
Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайший месяц Канада сама отменит взаимные торговые пошлины и предложит условия для новой сделки с Вашингтоном.
«Они придут к нам и скажут: "Мы собираемся отменить все пошлины"... "Сэр, мы виноваты". Они очень, очень плохо относились к США. Я думаю, что сделка будет заключена, но это должна быть справедливая сделка»,— сказал господин Трамп журналистам в Овальном кабинете.
Переговоры между США и Канадой по вопросу пошлин, которые проходили в конце лета, окончились безрезультатно. В ответ Вашингтон обложил 50-процентным тарифом канадский импорт объемом порядка $20 млрд, а Оттава ввела ответные меры, которые затронули сталь, молочную продукцию и сельхозтехнику.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщили о начале разработки механизма по интеграции Оттавы в ЕС. В ответ господин Трамп предупрждал, что предоставление Канаде статуса ассоциированного члена Евросоюза приведет к масштабному сокращению торговли США с европейскими странами.
Подробнее — в материале «Ъ» «Пустите Канаду в Европу».
Давление на Оттаву опирается на структуру торговли: в июле 2026 года сообщалось, что более 75% канадского экспорта направляется в США. Однако рычаг не односторонний: американской экономике непросто отказаться от канадских энергоносителей, калийных удобрений, критически важного минерального сырья и рыбы.
В августе 2026 года Вашингтон добивался от Канады отмены запрета на ввоз американского алкоголя, пошлин на автомобили и уступок по квотам на молочную продукцию. Оттава, в свою очередь, рассчитывала на снижение американских пошлин на канадские автомобили и другие товары, поэтому отмена канадских мер была связана с встречными уступками, а не с односторонним решением.
Предыдущий проект сорвался в августе 2026 года после того, как министр торговли США Говард Лютник счел его слишком выгодным для Оттавы. В частности, он настоял на отказе от условия, которое снижало бы американскую пошлину на определенную квоту канадского металла с 50% до 25%, что стало ограничением для новой сделки.