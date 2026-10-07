Посол России пригрозил Канаде ответом на возможную конфискацию активов РФ

Посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что Москва даст незамедлительный ответ при попытке Оттавы конфисковать российские активы. Дипломат подчеркнул незаконность подобных действий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Посольство Российской Федерации в Канаде Фото: Посольство Российской Федерации в Канаде

По словам господина Степанова, сейчас в Канаде рассматривается законопроект S-214 о суверенных активах, который 26 мая прошел сенат и перешел на рассмотрение в Палату общин. Параллельно обсуждается инициатива C-219, предусматривающая распоряжение активами лиц и организаций, находящихся под санкциями, включая возможность передачи их государству.

«Сложно сказать, что авторы подразумевают под "российскими активами" и где в Канаде они их хотят искать. В любом случае российская позиция в отношении таких покушений на собственность — в Канаде или где-либо еще — известна»,— сказал посол в интервью «Известиям».

Также дипломат напомнил о ситуации с транспортным самолетом Ан-124-100 авиакомпании «Волга-Днепр», который с 2022 года находится в аэропорту Торонто. Самолет застрял там после закрытия воздушного пространства Канады для российских авиакомпаний. Россия настаивает на его возвращении владельцу и оставляет за собой право принять ответные меры в случае конфискации воздушного судна, указал Олег Степанов.