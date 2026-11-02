США и Канада согласовали концепцию нового торгового соглашения
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США и Канада очень близки к тому, чтобы заключить торговое соглашение. Переговорщики уже составили концепцию соглашения — и, судя по нему, сделка «будет отличной для наших фермеров» и «вполне устроит Канаду», сказал господин Трамп во время встречи с журналистами.
«Наши фермеры платили огромные пошлины за поставки в Канаду. Все эти пошлины уйдут в прошлое. Никаких пошлин больше не будет. Вообще никаких. Они платили до 400% за молочную продукцию и другие товары. Так что часть соглашения заключается в том, что нашим фермерам больше не придется платить никакие пошлины»,— рассказал президент о сделке. Что получат канадцы по этому соглашению, он не уточнил.
Президент отметил, что переговоры также касались возобновления проекта по расширению трубопроводной системы между Канадой и США под названием Keystone XL. «Они сами за него заплатят — заплатят полностью. Мы предоставим им маршрут — он уже во многом определен, но строить трубопровод будут они»,— сказал господин Трамп.
Премьер-министр Канады Марк Карни сообщил, что провел конструктивный разговор с господином Трампом в воскресенье. «Наши команды будут работать в ближайшие недели над достижением этого результата»,— сообщил канадский премьер (цитата по Associated Press).
Еще на прошлой неделе Марк Карни заявлял журналистам, что Канада пока не готова к соглашению с США о торговой сделке, и говорил, что Оттава ищет такое соглашение, которое было бы выгодно канадцам. Позже он заявил, что торговые переговоры активизировались, так как Вашингтон стал ближе к позиции Канады.