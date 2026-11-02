США и Канада согласовали концепцию нового торгового соглашения

«Наши фермеры платили огромные пошлины за поставки в Канаду. Все эти пошлины уйдут в прошлое. Никаких пошлин больше не будет. Вообще никаких. Они платили до 400% за молочную продукцию и другие товары. Так что часть соглашения заключается в том, что нашим фермерам больше не придется платить никакие пошлины»,— рассказал президент о сделке. Что получат канадцы по этому соглашению, он не уточнил.