«Канада как часть ЕС»

Из-за растущей напряженности в отношениях США и Канады и постоянных угроз Дональда Трампа канадские и европейские власти обсуждают различные варианты укрепления сотрудничества — от торгового до политического. Эти идеи привлекли внимание многих международных СМИ, которые пытаются понять, насколько далеко может зайти союз между ЕС и Канадой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Канады Марк Карни (в центре)

Фото: Justin Tang / The Canadian Press / AP Премьер-министр Канады Марк Карни (в центре)

Фото: Justin Tang / The Canadian Press / AP

Toronto Star (Торонто, Канада) Забудьте миф о спасении Европейским союзом. Канада не нуждается в том, чтобы Европа ее спасала В последнее время возможность заключения какого-либо официального союза между Канадой и ЕС, объединяющим 27 государств, стала объектом пристального внимания экономистов, торговых аналитиков и финансовой прессы по обе стороны Атлантики. На данный момент большинство комментаторов склоняется к тому, что Канаде было бы наивно ожидать, будто ЕС «выручит» или «спасет» ее от ущерба, нанесенного торговой войной между Канадой и США. Но прежде всего стоит сказать: Канада не нуждается в «спасении». Никто в Канаде не ищет спасения за рубежом — и уж тем более в Европе, которая страдает от экономических проблем более серьезных, чем канадские. Европейская экономика оказалась менее устойчивой к потрясениям в торговле, вызванным действиями Трампа, чем экономика Канады, несмотря на то что ЕС пошел на значительные уступки Трампу, а Канада от них отказалась. Ожидается, что в следующем году Канада продемонстрирует второй по величине темп экономического роста в G7, уступив лишь США. И правительство Карни не переориентирует курс страны на зарубежные рынки. Карни меняет курс, отходя от того, что он считает легкомысленным отношением предыдущего правительства к вопросам экономического расширения, и переходит к политике, направленной на ускорение экономического роста. Более активная торговля с широким кругом партнеров станет дополнением — а не помехой — для множества крупных проектов, реализуемых в Канаде.

The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США) Канадский премьер Карни открыт для торгового соглашения с США, но не намерен отказываться от права на углубление связей с ЕС Заключение взаимовыгодного торгового соглашения между Канадой и США по-прежнему возможно, заявил премьер-министр Канады Марк Карни. Однако его страна не откажется от права заключать сделки с Европейским союзом и другими регионами мира, стремясь диверсифицировать международные связи и защитить свой национальный суверенитет. По словам Карни, Канада не будет стремиться к полноценному членству в ЕС. Однако сотрудничество с Европой в таких сферах, как критически важные виды минерального сырья, энергоснабжение и использование низкоорбитальных спутников, укрепило бы суверенитет обеих сторон. Ни одно государство не может быть по-настоящему суверенным, не имея доступа к ключевым стратегическим возможностям, отметил он. Наряду с Украиной Канада уже участвует в инициативе ЕС SAFE, финансирующей развитие военной промышленности и технологий. Она также выступает партнером стран Балтии и Северной Европы в деле защиты северного фланга НАТО, проходящего через Арктику.

The Guardian (Лондон, Великобритания) Предложение ЕС Канаде — это скорее вопрос настроений, чем реальность, однако оно может указывать на будущую конфигурацию блока На бумаге в мире непредсказуемых и все более агрессивных великих держав эта идея выглядит вполне логичной. Для Канады — у которой уже действует соглашение о свободной торговле с ЕС (CETA) — главным стимулом к еще более тесному сотрудничеству, безусловно, стал Дональд Трамп: постоянные угрозы введения пошлин, эскалация торговой войны, пренебрежительные разговоры о Канаде как о «51-м штате» и даже идея переименования озера Онтарио — все это побудило Оттаву стремиться к диверсификации своих связей. Сближение с европейской промышленной стратегией, совместная работа в сфере обороны и искусственного интеллекта, участие в научных исследованиях и программах студенческого обмена ЕС могли бы стать для Канады надежным противовесом ее крайне ненадежному южному соседу. (Неудивительно, что Трамп назвал эту идею «смехотворной» и пригрозил новыми пошлинами.) Для ЕС же Канада — идеальный партнер: стабильная, близкая по духу «средняя держава», богатая критически важными минералами, редкоземельными металлами и — как не преминул заметить Карни — с хорошими манерами. К тому же неподдельный энтузиазм Канады в отношении ЕС приятно тешит самолюбие блока, уязвленное недавним отказом Исландии от продолжения переговоров о вступлении в союз.

Der Westen (Эссен, Германия) Канада как часть ЕС: неожиданный план вызывает много шумихи Урсула фон дер Ляйен планирует невиданный ранее альянс и хочет сделать Канаду первым ассоциированным членом Европейского союза. В то время как премьер-министр Канады приветствует эту инициативу, президент США Дональд Трамп реагирует на этот план резкими угрозами. Урсула фон дер Ляйен наделала много шума сенсационной инициативой. В Оттаве этот план встретили с большим воодушевлением. За кулисами важную роль играют опасения, связанные со значительной ролью США. После вступления в должность Дональда Трампа Брюссель и Оттава пережили горькие разочарования из-за споров вокруг пошлин и претензий США на контроль над Гренландией. Ранее Трамп уже фантазировал о том, чтобы сделать Канаду 51-м штатом США. Несмотря на эйфорию, перед проектом стоят бюрократические препятствия. Пока что фон дер Ляйен умолчала о конкретных деталях.

Подготовили Алена Миклашевская, Яна Рождественская, Евгений Хвостик