Российских хоккеистов пустили туда, где не ждут
Молодежная сборная страны включена в число участников молодежного чемпионата мира
Международная федерация хоккея (IIHF) начала имплементацию вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) о возвращении российских хоккеистов на международные соревнования. Она уведомила Федерацию хоккея России (ФХР) о допуске на молодежный чемпионат мира, который стартует в конце декабря в Канаде. Три команды, оказавшиеся в группе с российской — чешская, латвийская и швейцарская,— угрожают бойкотом ее матчей, а четвертая — канадская — представляет страну, премьер-министр которой Марк Карни обещал отказать россиянам в праве въезда на ее территорию. В ФХР прорабатывают разные сценарии выступления на первенстве, включающие формирование состава из хоккеистов, играющих в канадских юниорских лигах.
В Федерации хоккея России подтвердили “Ъ”, что «получили уведомление» об участии сборной России в молодежном (для игроков в возрасте до 20 лет) чемпионате мира. Он пройдет в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир с 26 декабря по 5 января. Этим уведомлением IIHF начала имплементацию решения CAS, принятого в конце октября. Суд обязал Международную федерацию хоккея обеспечить российским хоккеистам «немедленный» допуск на соревнования: его они были лишены с 2022 года, с начала боевых действий на Украине.
В списке высшей спортивной арбитражной инстанции значилось пять турниров ближайших месяцев. Молодежный чемпионат мира — первый среди них. Это состязание, которое традиционно проводят в новогодние каникулы, является одним из самых популярных в мировом хоккее, не уступая в плане востребованности у аудитории — как североамериканской, так и европейской — чемпионату мира взрослому. В первенстве сыграют десять команд, разбитые на предварительном этапе на две группы. По четыре сильнейшие из каждой выходят в четвертьфинал. Российскую IIHF поместила в группу B. Чтобы освободить для нее место, федерация исключила из списка участников, имеющих самых низкий рейтинг,— норвежцев. Хоккейная федерация Норвегии уже успела сообщить об этом несколько дней назад. Формальное уведомление о включении сборной России в список участников мирового первенства, кажется, не означает конец проблем, связанных с этим турниром, и для нее самой, и для IIHF.
Причина — в неприятии российского возвращения значительной частью международного хоккейного сообщества. На минувшей неделе несколько национальных федераций объявили о том, что намерены бойкотировать матчи против сборной России, в том числе молодежной.
В этот перечень попали федерации Чехии и Латвии, чьи команды оказались с ней в группе в Канаде. Позднее Федерация хоккея Швейцарии, рассмотрев «как спортивные, так и политические и социальные аспекты», касающиеся вердикта CAS, предупредила, что швейцарские хоккеисты не выйдут на лед против сборной России. В группе есть еще сборная страны-хозяйки. Канадцы пока о бойкоте сборной России не объявляли. Премьер-министр Канады Марк Карни заявил о том, что российских спортсменов «не будет» на соревнованиях на ее территории, так как им просто откажут в праве въезда в страну.
В ФХР, как подчеркнул собеседник “Ъ” в структуре, в данный момент, «хотя остается много неясного, твердо настроены на выступление на чемпионате». Он посоветовал обратить внимание на результаты состоявшегося в Санкт-Петербурге Кубка будущего. В нем против соперников из Белоруссии и Казахстана играли две сборные России — молодежная (она заняла первое место) и юниорская (до 18 лет). В составах обеих, в отличие от предыдущих сезонов, были практически все лучшие хоккеисты соответствующих возрастных категорий. «Ребята очень хотят поехать на чемпионат мира, готовятся к нему. И клубы Континентальной хоккейной лиги понимают, какой это шанс, и отпускают их в сборную»,— сказал источник “Ъ”.
Он добавил, что отечественное хоккейное руководство «прорабатывает разные варианты, держа, например, в уме полный отказ во въездных визах»: «В этом случае выход возможен путем формирования команды из игроков, уже выступающих в канадских юниорских лигах. Их достаточно много».
В ФХР надеются, что IIHF постарается все же «исправить ситуацию и, не превращая престижный чемпионат в цирк, провести его в нормальном режиме, надавив на противников российского возвращения». В соответствии с регламентом, если они воплотят идею бойкота в реальность, им должны быть присуждены технические поражения. Они, в свою очередь, облегчат россиянам путь к медалям.