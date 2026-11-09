Российских хоккеистов пустили туда, где не ждут

В списке высшей спортивной арбитражной инстанции значилось пять турниров ближайших месяцев. Молодежный чемпионат мира — первый среди них. Это состязание, которое традиционно проводят в новогодние каникулы, является одним из самых популярных в мировом хоккее, не уступая в плане востребованности у аудитории — как североамериканской, так и европейской — чемпионату мира взрослому. В первенстве сыграют десять команд, разбитые на предварительном этапе на две группы. По четыре сильнейшие из каждой выходят в четвертьфинал. Российскую IIHF поместила в группу B. Чтобы освободить для нее место, федерация исключила из списка участников, имеющих самых низкий рейтинг,— норвежцев. Хоккейная федерация Норвегии уже успела сообщить об этом несколько дней назад. Формальное уведомление о включении сборной России в список участников мирового первенства, кажется, не означает конец проблем, связанных с этим турниром, и для нее самой, и для IIHF.