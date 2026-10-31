Канада сохранит запрет на участие россиян в турнирах
Канада не будет отменять ограничения на участие российских спортсменов в международных соревнованиях, проводимых в стране и финансируемых из государственного бюджета. Об этом заявил госсекретарь Канады по спорту Адам ван Куверден.
Канадские власти приняли такое решение, несмотря на постановления Спортивного арбитражного суда (CAS), который обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к участию в соревнованиях сезона 2026/27, включая Молодежный чемпионат мира, запланированный с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир.
Госсекретарь не согласен с постановлением CAS, передает Sportsnet. По его словам, позиция Канады остается неизменной с 2022 года. «Россия не должна быть представлена на международных спортивных соревнованиях, пока продолжается конфликт на Украине»,— подчеркнул Адам ван Куверден.