Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №202

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
fonbet logo
Реклама, ООО Фонкор
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от них
Спорт

Канада сохранит запрет на участие россиян в турнирах

Канада не будет отменять ограничения на участие российских спортсменов в международных соревнованиях, проводимых в стране и финансируемых из государственного бюджета. Об этом заявил госсекретарь Канады по спорту Адам ван Куверден.
Канадские власти приняли такое решение, несмотря на постановления Спортивного арбитражного суда (CAS), который обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к участию в соревнованиях сезона 2026/27, включая Молодежный чемпионат мира, запланированный с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир.
Госсекретарь не согласен с постановлением CAS, передает Sportsnet. По его словам, позиция Канады остается неизменной с 2022 года. «Россия не должна быть представлена на международных спортивных соревнованиях, пока продолжается конфликт на Украине»,— подчеркнул Адам ван Куверден.