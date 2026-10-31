Канада сохранит запрет на участие россиян в турнирах

Канадские власти приняли такое решение, несмотря на постановления Спортивного арбитражного суда (CAS), который обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к участию в соревнованиях сезона 2026/27, включая Молодежный чемпионат мира, запланированный с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир.