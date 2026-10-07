Квебекских сепаратистов подтолкнули справа

Сепаратистской Квебекской партии удалось прийти к власти впервые с 2014 года. Результат во многом ошеломляющий — политическая сила, еще четыре года назад имевшая всего три места в парламенте провинции, теперь сформирует новое правительство, завоевав на выборах 59 мандатов. У сепаратистов будет кабинет меньшинства. Это значит, что обещанный ими новый референдум о выходе Квебека из состава Канады, что большинство жителей провинции к тому же и не поддерживает, будет не так уж легко организовать. Зато правые взгляды квебекских сепаратистов нашли отклик у избирателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер сепаратистской партии Квебека Поль Сен-Пьер Пламондон (в центре)

Фото: Patrick Doyle / Reuters Лидер сепаратистской партии Квебека Поль Сен-Пьер Пламондон (в центре)

Фото: Patrick Doyle / Reuters

Победа в провинциальных выборах, прошедших 5 октября, досталась Квебекской партии (Parti Quebecois, PQ) Поля Сен-Пьера Пламондона в борьбе с четырьмя другими политическими силами. По итогам голосования партия, в предыдущем составе парламента обладавшая всего тремя креслами, получила большинство (28% голосов) и 59 из 127 мест — достаточно для формирования правительства, но лишь правительства меньшинства. Это значит, что для управления Квебеком с его 9-миллионным населением PQ потребуется поддержка оппозиционных депутатов, в том числе и по вопросу проведения референдума о независимости региона, который Пламондон продвигал как способ защиты франкоязычной идентичности Квебека.

«Мы станем правительством с уникальным характером. Мы будем откровенны. Мы будем честны и расскажем людям о грядущих переменах»,— заявил Сен-Пьер Пламондон вскоре после своей победы.

И вновь выразил приверженность идее референдума: «Мужественная борьба франкофонов за защиту своего языка и культуры увенчается успехом, когда у них появится собственная страна».

С победой сепаратистов в Квебеке вопрос о независимости провинции от Канады вновь вышел на передний план политической повестки. Тем более что совсем скоро — 19 октября — референдум о независимости пройдет в другой канадской провинции Альберта. Он, впрочем, будет носить консультативный характер, то есть не сможет запустить напрямую процесс отделения, а лишь поручит правительству Альберты в случае одобрения идеи начать необходимую юридическую процедуру для проведения еще одного референдума о независимости, итоги которого будут иметь юридическую силу.

Между тем парадоксальность ситуации в Квебеке состоит в том, что подавляющее большинство квебекцев, по данным всех без исключения опросов, совершенно не хотят независимости от Канады в обозримом будущем, особенно на фоне торговой войны Канады с США.

На прошлогодних всеобщих выборах жители провинции однозначно предпочли лидера либералов Марка Карни, ставшего в итоге премьером, кандидату от сепаратистского «Квебекского блока» именно из-за жесткой, бескомпромиссной позиции первого по отношению к администрации Дональда Трампа. Во многом оттого, что провинция больше других в Канаде пострадала от развязанной Штатами торговой войны: в 2025 году экспорт стали и алюминия из Квебека сократился почти на 25%, двузначные темпы падения наблюдались и в сфере автомобилестроения, химической промышленности и производстве изделий из пластмасс, что привело к закрытию предприятий и потере рабочих мест. И на фоне решительного противостояния Трампу Марк Карни и поныне остается самым популярным политиком Квебека: по данным Института Ангуса Рида, уровень его личной поддержки составляет 61%.

Как бы то ни было, но именно президент США был в центре внимания всей предвыборной кампании в Квебеке.

«Это единственная провинция в стране, где больше всего людей называют Дональда Трампа и США главной проблемой, стоящей перед государством»,— заметил местный социолог Дэвид Колетто (цитата по Politico).

На этом фоне постоянное обещание Сен-Пьера Пламондона провести референдум о независимости в течение первого срока полномочий правительства PQ долго было главным фактором, сдерживающим рост его популярности. Но он вовремя скорректировал свою позицию, заявив, что плебисцит пройдет уже после того, как Дональд Трамп покинет пост президента США, потому что для голосования необходимы «условия, позволяющие вести взвешенную и спокойную дискуссию».

В итоге электоральный успех пришел к Сен-Пьеру Пламондону и его партии вовсе не из-за его сепаратистских устремлений, а ввиду его правых взглядов на вопросы миграции и социальной политики. Он возлагал на иммигрантов вину за переполненность школ, рост преступности и стремительный взлет цен на жилье в Квебеке, обещая резко сократить уровень иммиграции и запретить учителям и ученикам демонстрировать «броские» религиозные символы. «Большинство квебекцев традиционно относят себя к левым. Однако по таким социальным вопросам, как системный расизм и отношение к религиозным обычаям, они все чаще занимают правые позиции. Их взгляды по этим темам ужесточились, и они не находят отклика в нынешней одержимости левых вопросами идентичности»,— пояснял, в частности, радиоведущий Патрик Лагасе (цитата по Guardian).

Свою роль в победе сепаратистских сил сыграла и общая усталость квебекцев от долго не сменяемой власти: после первой победы в 2018 году «Коалиция за будущее Квебека» еще два раза подряд получала большинство голосов, но сейчас, по сути, оказалась почти полностью стерта с электоральной карты. По итогам нынешних выборов многолетней партии власти досталось одно-единственное место в парламенте.

Наталия Портякова