ЕС и Канада будут сближаться неформально
Стороны решили повременить с «ассоциированным членством» Оттавы в блоке
29 октября в Монреале откроется двухдневный саммит Евросоюз—Канада. Брюссель и «самая европейская из неевропейских стран», как назвал Канаду ее премьер Марк Карни, укрепляют сотрудничество в экономике и сфере безопасности с самого начала торговых войн, развязанных президентом США Дональдом Трампом в прошлом году. Брюссель хотел бы привлечь Оттаву к участию в программе кредитной поддержки Украины, на нужды которой у самих европейцев уже не хватает денег. О степени готовности к этому канадской стороны пока говорить рано. Вопрос об «ассоциированном членстве» Канады в ЕС, неожиданно для многих вброшенный в сентябре главой исполнительной власти блока Урсулой фон дер Ляйен, еще до старта нынешнего саммита решили отложить как минимум на год.
Канада и Евросоюз долгие годы сотрудничали в разных сферах — от торговли до обороны. В 2016 году стороны, например, подписали всеобъемлющее экономическое и торговое соглашение, предусматривающее отмену импортных пошлин на 98% товаров (хотя оно до сих пор так и не заработало в полном объеме из-за сопротивления аграрного лобби в ряде стран Европы). Недавно же Оттава получила доступ к оборонным поставкам в Европу в рамках нового многомиллиардного оборонного фонда Евросоюза.
Однако с обеих сторон звучали призывы не останавливаться на достигнутом особенно ввиду торговых войн, развязанных как против Европы, так и против Канады главой Белого дома Дональдом Трампом. Канадский премьер Марк Карни, например, неоднократно подчеркивал необходимость того, чтобы так называемые средние державы укрепляли сотрудничество в сферах экономики и безопасности — во избежание давления со стороны США и Китая. И называл ЕС естественным партнером Оттавы, в шутку отмечая, что его страна — «самая европейская из неевропейских стран». В ЕС с этим полностью соглашались.
Апофеозом крепнущих связей сторон станет открывающийся на этой неделе (29–30 октября) первый саммит ЕС—Канада в Монреале, участие в котором примут председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Антониу Кошта.
Согласно проекту итогового заявления, просочившегося в СМИ, на саммите стороны подтвердят неизменную политическую, финансовую и военную поддержку Украины. Оттаву хотят пригласить к участию в программе кредитной поддержки Украины объемом €90 млрд, рассчитанной на 2026–2027 годы. Однако формулировка об этом, узнали на этой неделе европейские СМИ, была пока взята в квадратные скобки, а условия участия канадской стороны, например, конкретные финансовые объемы в этой программе, не уточняются.
Украинская тема оказалась не главной в повестке. В предварительных проектах итогового документа саммита значатся соглашение о цифровой торговле, договоренность о предоставлении Европейским инвестиционным банком финансирования для канадских проектов в сфере критически важных видов минерального сырья, а также предоставление Европе канадских самолетов для тушения лесных пожаров. В проекте итогового заявления саммита предлагается провести исследование целесообразности долгосрочного экспорта канадского сжиженного природного газа в Европу. В желательности распространения на Европу экспорта канадского СПГ, идущего пока преимущественно на Азию, Марка Карни убеждал, к слову, и президент Франции Эмманюэль Макрон, принимая того в сентябре на принадлежащем Франции архипелаге Сен-Пьер и Микелон у побережья Канады в северной части Атлантического океана.
А вот идею об «ассоциированном членстве» Канады в ЕС, судя по всему, решили отложить в долгий ящик. Такую инициативу Урсула фон дер Ляйен выдвинула в сентябре, выступая с ежегодным посланием «О положении Союза».
Предложение вызвало немалое удивление как в Брюсселе, так и в Оттаве, поскольку осталось неясным, что именно такой статус будет означать на практике. Но первым, кто отреагировал на потенциальное «ассоциированное членство» Канады в ЕС, стал Дональд Трамп. Он назвал эту затею «смехотворной» и пригрозил ввести «очень высокие пошлины» против ЕС, если сочтет этот шаг «враждебным актом».
Ближе к саммиту эту инициативу отвергли и некоторые европейские страны. На состоявшейся 26 октября встрече послов стран ЕС против использования термина «ассоциированное членство» решительнее всех выступила Германия, скепсис высказали и Франция с Италией.
И это притом что Канада, что называется, не напрашивалась, и там так же нашлись недовольные. В первую очередь идея излишне тесных торговых связей с ЕС не понравилась канадским консерваторам. «Мы никогда не станем 51-м штатом США, но мы также никогда не станем 28-м "штатом" ЕС»,— заявил лидер оппозиционной Консервативной партии Пьер Пуальевр, реагируя на громкую тему.
В итоге в пересмотренном проекте итогового документа инициативу переформулировали в «Альянс ради будущего» между ЕС и Канадой. Основное внимание в нем сфокусировали на теме экономической безопасности, прописав, что четкой концепцией «ассоциированного членства» стороны займутся уже в преддверии следующего саммита ЕС—Канада, который пройдет через год после нынешнего на территории Евросоюза.