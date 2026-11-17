Песков: Канада и Япония не запрашивали встреч с Россией на саммите АТЭС
Российская делегация не планирует отдельные встречи с представителями Японии и Канады на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне. От этих стран не поступали такие запросы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Специально не запланировано таких контактов, но все будут за одним столом, так или иначе»,— сказал представитель Кремля «Известиям».
На саммите АТЭС, который пройдет 18 и 19 ноября, Японию представит премьер-министр Санаэ Такаити, Канаду — премьер-министр Марк Карни. Российскую делегацию возглавит президент Владимир Путин. Он намерен провести трехстороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом. На повестке, по словам американского президента, — конфликты на Украине и в Иране, а также ядерное разоружение.