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Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
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Парки Six Flags вводят на аттракционах ремни безопасности после гибели посетителя

Компания Six Flags, один из крупнейших операторов парков аттракционов в мире, устанавливает ремни безопасности на нескольких своих американских горках в США и Канаде. Поводом для этого стала гибель посетителя на аттракционе в Джорджии. Об этом сообщает Fox News.
Аттракцион в парке Six Flags Over Georgia, где в октябре погиб посетитель

Аттракцион в парке Six Flags Over Georgia, где в октябре погиб посетитель

Emilie Megnien / AP

Трагедия произошла 12 октября в парке Six Flags Over Georgia: 42-летний мужчина выпал из вагонетки американских горок Goliath, которые были оборудованы лишь поясными фиксаторами. В данный момент аттракцион закрыт на время расследования всех обстоятельств происшествия. Руководство сообщило, что привлекло независимых инженеров и инспекторов для проверки мер безопасности во всех своих парках.
В качестве экстренной меры безопасности компания приостановила работу еще девяти аналогичных горок. Сейчас на них устанавливают дополнительные удерживающие ремни.
Канада
США

Авторы

  • Екатерина Наумова
    редактор