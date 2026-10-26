Парки Six Flags вводят на аттракционах ремни безопасности после гибели посетителя
Компания Six Flags, один из крупнейших операторов парков аттракционов в мире, устанавливает ремни безопасности на нескольких своих американских горках в США и Канаде. Поводом для этого стала гибель посетителя на аттракционе в Джорджии. Об этом сообщает Fox News.
Трагедия произошла 12 октября в парке Six Flags Over Georgia: 42-летний мужчина выпал из вагонетки американских горок Goliath, которые были оборудованы лишь поясными фиксаторами. В данный момент аттракцион закрыт на время расследования всех обстоятельств происшествия. Руководство сообщило, что привлекло независимых инженеров и инспекторов для проверки мер безопасности во всех своих парках.
В качестве экстренной меры безопасности компания приостановила работу еще девяти аналогичных горок. Сейчас на них устанавливают дополнительные удерживающие ремни.