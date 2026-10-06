Победившие на выборах сепаратисты Квебека пообещали новый референдум о независимости

В Канаде сепаратистская партия Parti Quebecois (PQ) одержала победу на прошедших 5 октября выборах во франкоговорящей провинции Квебек, сообщает Radio Canada со ссылкой на официальные данные. Ее лидер Поль Сен-Пьер Пламондон станет новым премьером провинции.

Партия получила около 28% голосов и 59 мест в Национальном собрании из 127, будет сформировано правительство меньшинства. На прошлых выборах в 2022 году у этой партии было всего три места.

Господин Пламондон пообещал провести третий в истории Квебека референдум о независимости от Канады, но заявил, что он не состоится до окончания срока Дональда Трампа, то есть до января 2029 года. По его словам, торговая война между США и Канадой «не создает спокойной обстановки для размышлений о будущем Квебека».

Предыдущие референдумы прошли в 1980 и 1995 годах, причем в 1995 году сторонники независимости проиграли с минимальным разрывом (49,42% против 50,58% с рекордной явкой избирателей 93,52%). Сейчас, по опросам, независимость поддерживают около 30% жителей франкоязычной провинции.

Екатерина Наумова