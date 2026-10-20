Канада рассматривает проект строительства подводного кабеля для связи с Европой
Правительство Канады изучает проект финансирования и строительства трансатлантического подводного кабеля, который напрямую соединит Канаду с Европой, минуя США.
Линия связи может быть протянута на 4,5 тыс. км от Норвегии до Канады, сообщает Bloomberg. Объем вложений в строительство оценивается более чем в $620 млн.
Инициатива принадлежит норвежской компании Bulk, которая занимается строительством и прокладкой подводных кабельных линий. Однако самой компанией на 65% владеет дочерняя структура канадской Sun Life Financial Inc., также в нее инвестируют несколько канадских пенсионных фондов. Проект прокладки кабеля был представлен на глобальном саммите инвесторов, организованном канадским правительством в сентябре.
По информации Bloomberg, представители ЕС и Канады должны предварительно спланировать и утвердить проект и его маршрут. Первым шагом к этому станет совместное заявление 29 октября в Монреале о том, что Канада и Евросоюз будут искать «наилучший способ улучшить цифровые связи между Европой, Канадой и Азией посредством новой подводной кабельной инфраструктуры».
В настоящее время Канаду и другие страны соединяют лишь несколько подводных кабелей, проходящих через США, и ни один из них не находится в собственности канадского бизнеса. Самый крупный из них, Topez, принадлежит Alphabet, владельцу Google , и соединяет Канаду с Японией.