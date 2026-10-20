Канада рассматривает проект строительства подводного кабеля для связи с Европой

В настоящее время Канаду и другие страны соединяют лишь несколько подводных кабелей, проходящих через США, и ни один из них не находится в собственности канадского бизнеса. Самый крупный из них, Topez, принадлежит Alphabet, владельцу Google , и соединяет Канаду с Японией.