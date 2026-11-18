Канада выделила дополнительные $100 млн на военную помощь Украине
Правительство Канады объявило о выделении 45 млн канадских долларов (порядка $31,5 млн) на поставки оружия Украине. Отправка денег входит в инициативу Чехии по поставке боеприпасов ВСУ, сообщила пресс-служба канадского правительства.
Как пояснили в правительстве, средства должны «поддержать поставку приоритетных боеприпасов» и критически важного оборудования для ПВО, в том числе ракеты AIM-7, R-73 и R-27. Еще 80 млн канадских долларов ($55,9 млн) выделят на закупку систем целеуказания MX-15D, а 30 млн канадских долларов ($20,9 млн) направят на закупку зимней одежды и снаряжения. Также Оттава передаст Киеву 1,6 млн патронов местного производства и 250 тыс. продовольственных пайков.
В конце октября Канада сообщила, что выделит €500 млн в счет общего кредита Евросоюза (ЕС) для Украины объемом €90 млрд. Кредит рассчитан на 2026–2027 годы, он был согласован в апреле. ЕС также планировал обсудить увеличение финансовой помощи Украине с Великобританией.