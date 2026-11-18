Как пояснили в правительстве, средства должны «поддержать поставку приоритетных боеприпасов» и критически важного оборудования для ПВО, в том числе ракеты AIM-7, R-73 и R-27. Еще 80 млн канадских долларов ($55,9 млн) выделят на закупку систем целеуказания MX-15D, а 30 млн канадских долларов ($20,9 млн) направят на закупку зимней одежды и снаряжения. Также Оттава передаст Киеву 1,6 млн патронов местного производства и 250 тыс. продовольственных пайков.