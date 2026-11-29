Канада потеряла права на проведение двух этапов Кубка мира — по прыжкам в воду и синхронному плаванию. Первый перенесен в Мексику, и состоится в ранее назначенные сроки — с 25 по 28 февраля. Для второго (его планировали на 29 апреля — 1 мая) еще предстоит выбрать новое место проведения.