Канада лишилась двух этапов Кубка мира по водным видам спорта
World Aquatics отменила соревнования в Канаде из-за виз для россиян
Международная федерация плавания World Aquatics лишила Канаду права на проведение двух этапов Кубка мира в 2027 году. Причиной стали ограничения канадских властей на допуск спортсменов из России и Белоруссии, сообщила пресс-служба федерации.
Канада потеряла права на проведение двух этапов Кубка мира — по прыжкам в воду и синхронному плаванию. Первый перенесен в Мексику, и состоится в ранее назначенные сроки — с 25 по 28 февраля. Для второго (его планировали на 29 апреля — 1 мая) еще предстоит выбрать новое место проведения.
В World Aquatics заявили, что выступают за доступность международных соревнований для всех спортсменов и против политического вмешательства в спорт.
В апреле World Aquatics разрешила российским и белорусским спортсменам выступать под национальными флагами. Но в начале ноября власти Канады объявили, что российские и белорусские спортсмены смогут участвовать в международных соревнованиях на территории страны только в нейтральном статусе.