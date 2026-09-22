Власти Британской Колумбии подали в суд на OpenAI из-за стрельбы в школе

Правительство канадской провинции Британская Колумбия подало в суд на разработчика ChatGPT компанию OpenAI и ее главу Сэма Альтмана из-за стрельбы в городе Тамблер-Ридж. Тогда погибли девять человек, включая злоумышленницу — Джесси Ван Рутселаар. Истец утверждает, что трагедию можно было бы предотвратить, если бы OpenAI предупредила полицию о том, что стрелок использовал ChatGPT для подготовки к убийствам. Как сообщает «Би-би-си», иск подан в США в федеральный суд в штате Калифорния.

Трагедия в старшей школе города Тамблер-Ридж произошла 10 февраля 2026 года. Тогда бывшая ученица школы 18-летняя Джесси Ван Рутселаар убила 5 школьников и преподавателя. Она также ранила 27 человек, а потом покончила с собой. Перед приходом в школу она застрелила дома свою мать и 11-летнего сводного брата.

Для планирования нападения на школу Джесси Ван Рутселаар использовала ChatGPT. Ее первый аккаунт в ChatGPT был заблокирован OpenAI за пропаганду насилия за полгода до трагедии, но девушка открыла новый аккаунт. После этого случая в отношении OpenAI поданы еще более 30 отдельных исков от семей погибших, пострадавших и очевидцев. В апреле Сэм Альтман опубликовал открытое письмо. Он принес извинения за то, что его компания не предупредила полицию.

Власти Британской Колумбии добиваются от ответчика выплаты компенсации, в том числе медицинских расходов и средств на строительство новой школы взамен той, которую сносят после шутинга. Истец добивается судебного предписания, которое обяжет OpenAI полностью изменить подход к модерации и обработке диалогов в ChatGPT, способных привести к насилию.

Алена Миклашевская