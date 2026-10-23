Politico: Германия против предоставления Канаде ассоциированного членства в ЕС

По данным источников Politico, указанные страны не выступают против укрепления связей с Канадой, но их сопротивление вызывает сама идея ассоциированного членства. Такой статус не закреплен ни в каких документах Евросоюза и пока не предоставлялся ни одному государству мира. Термин «ассоциированный член ЕС» иногда использовался неформально в печати в отношении стран, заключивших соглашения об ассоциации с ЕС.