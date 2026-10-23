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Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
Мир

Politico: Германия против предоставления Канаде ассоциированного членства в ЕС

Германия, Франция, Бельгия, Италия и еще как минимум четыре страны ЕС выступают против идеи сделать Канаду ассоциированным членом Евросоюза. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники. По их сведениям, активнее всех противодействует этим планам Германия.
По данным источников Politico, указанные страны не выступают против укрепления связей с Канадой, но их сопротивление вызывает сама идея ассоциированного членства. Такой статус не закреплен ни в каких документах Евросоюза и пока не предоставлялся ни одному государству мира. Термин «ассоциированный член ЕС» иногда использовался неформально в печати в отношении стран, заключивших соглашения об ассоциации с ЕС.
16 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила предоставить Канаде статус ассоциированного члена ЕС. Эту инициативу положительно оценил премьер-министр Канады Марк Карни.
Евросоюз
Германия
Канада
Европа

Авторы

  • Яна Рождественская
    Яна Рождественская
    переводчик-корреспондент