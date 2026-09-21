Дональд Трамп выступил в роли объединителя

Лидеры Франции и Канады договорились о сотрудничестве в сфере энергетики, обороны, освоения космоса и других отраслях. Об этом Эмманюэль Макрон и Марк Карни торжественно объявили 20 сентября на принадлежащем Франции архипелаге Сен-Пьер и Микелон у побережья Канады в северной части Атлантического океана. Незадолго до этого президент США Дональд Трамп изобразил на карте эти территории, равно как вообще все страны Северной Америки и Карибского бассейна, американскими. После нападок Трампа как на Канаду, так и на Европу, нет сомнений, что сплотиться Оттаву и Париж вынудил именно он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Франции Эмманюэль Макрон (слева) и премьер-министр Канады Марк Карни во время встречи на острове Сен-Пьер (20 сентября 2026 года)

Фото: Adrian Wyld / The Canadian Press / AP Президент Франции Эмманюэль Макрон (слева) и премьер-министр Канады Марк Карни во время встречи на острове Сен-Пьер (20 сентября 2026 года)

Фото: Adrian Wyld / The Canadian Press / AP

«Наши общества сотрясают новые бури: потрясения, вызванные изменением климата, эрозией демократических норм и новыми угрозами нашему суверенитету. Пришло время укрепить наши связи»,— торжественно заявил 20 сентября премьер Канады Марк Карни, стоя рядом с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и сообщая о том, что Оттава и Париж договорились о налаживании более тесного сотрудничества в самых разных сферах — от освоения космоса и обороны до борьбы с изменением климата и энергетики.

«В мире, для которого характерны возвращение к политике силы, геополитическая напряженность и возникновение новых форм зависимости, Франция и Канада разделяют общее стремление: действовать сообща — и вместе со всеми странами, разделяющими эти ценности,— для укрепления своей способности принимать решения и действовать независимо»,— отметил президент Макрон.

Кто является угрозой суверенитету и заставляет страны действовать сообща, ни один из лидеров не сказал. Однако намек на Штаты и президента этой страны Дональда Трампа читался уже по самому месту встречи.

Марк Карни и Эмманюэль Макрон встретились на территории островов Сен-Пьер и Микелон — французских владениях примерно в 20 км от канадского острова Ньюфаундленд на атлантическом побережье. По словам Макрона, это свидетельствует об исторической близости двух стран, которые «смотрят на настоящее под одним углом». До того президент Франции бывал здесь лишь в 2014 году, а премьер-министр Канады — ни разу.

Неделю назад Дональд Трамп выложил в сеть карту с подписью «Соединенные Штаты Америки» с наложением изображения американского флага как раз на эти французские территории, равно как и другие владения Пятой республики вроде Гваделупы и Мартиники — двух соседних островов в Карибском море, а также на территории Канады, Гренландии, Исландии, Мексики, Центральной Америки и стран Карибского бассейна.

Макрон, отвечая на вопрос об этом посте Трампа, заявил, что ему не требуется подтверждать суверенитет Парижа над своими территориями только потому, что «у людей странные идеи или они говорят странные вещи». Однако тот факт, что уикенд перед неделей высокого уровня на сессии Генеральной ассамблеи ООН французский лидер решил провести на этих островах, да еще подтянул туда на переговоры Марка Карни, многими был воспринят как демонстрация решимости союзников противостоять американскому давлению вместе.

Причин сопротивляться у обеих стран действительно хватает. После целой серии комментариев о том, что Канада должна стать 51-м штатом США, и других риторических выпадов Дональд Трамп развязал против Оттавы торговую войну, введя в прошлом месяце пошлины в размере до 50% на канадские товары на сумму почти $20 млрд. Канада приняла ответные меры, и пока ситуация выглядит тупиковой. Европе с тарифами пока повезло чуть больше, однако заявления Трампа про страны ЕС подстегнули стремление Евросоюза укреплять альтернативные партнерства.

На прошлой неделе председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила дать Канаде возможность стать первым «ассоциированным членом» ЕС. И Оттава эту идею поддержала.

Как заявил Марк Карни, его страна стремится к созданию «уникального союза», который не предполагал бы полноценного членства. «Я не предлагаю создавать третий блок, чтобы стать соперником великих держав — пусть и с более хорошими манерами. Мы не стремимся к власти ради господства над другими. Напротив, мы стремимся к устойчивости, чтобы никто не мог контролировать наши открытые рынки, ущемлять наш суверенитет, угрожать нашей территориальной целостности или подрывать наши свободы, демократические устои и верховенство права»,— откликнулся на инициативу Марк Карни, выступая на прошлой неделе в Европейском парламенте в Страсбурге.

О том, что опора на «общие ценности» поможет Канаде, Франции и ЕС укрепить связи, он говорил и на пресс-конференции с Макроном. Впрочем, французский лидер, разделив посыл об общей «вере в демократию, верховенство права, уважение к свободной и справедливой торговле», указал и на прагматическую сторону укрепления отношений Парижа и Оттавы. Франция, сталкивающаяся с растущим давлением внутри страны из-за повышения цен на топливо, надеется, что Канада расширит экспорт сжиженного природного газа в Европу, а не будет ориентироваться преимущественно на Азию. «Канадские проекты в сфере сжиженного природного газа могут помочь. Они важны для Европы»,— подчеркнул хозяин Елисейского дворца.

Что касается громкой идеи ассоциированного членства Канады в ЕС, то ее реализация будет затруднительна, если вообще возможна. В 2017 году Евросоюз и Канада согласовали Всеобъемлющее экономическое и торговое соглашение (CETA), но через девять лет после начала его временного применения ряд стран—членов ЕС, включая Францию, еще не ратифицировали этот документ.

Дональд Трамп уже пригрозил Брюсселю «серьезными пошлинами» и прекращением торговли в ответ на попытку зазвать в блок Канаду, назвав саму идею «смехотворной».

Наталия Портякова