20 ноября глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил о падении двух ракет и предположительно беспилотника. Обломки нашли в Люблинском и Подкарпатском воеводствах, пострадавших и повреждений критической инфраструктуры нет. 24 ноября посла России Георгия Михно вызвали в польский МИД, где заявили протест. Дипломат назвал обвинения безосновательными, а риторику Варшавы — «откровенно русофобской».