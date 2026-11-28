МИД Канады вызвала посла России из-за обломков ракет в Польше
МИД Канады вызвал российского посла в Оттаве после обнаружения обломков ракет и дронов на территории Польши. Ведомство заявило о повышении риска непреднамеренной эскалации.
«Канада стоит плечом к плечу со своими союзниками. Мы полностью привержены защите территории НАТО и поддержке Украины», — отмечается в заявлении канадского МИДа в X. Оттава подчеркнула солидарность с партнерами по альянсу.
20 ноября глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил о падении двух ракет и предположительно беспилотника. Обломки нашли в Люблинском и Подкарпатском воеводствах, пострадавших и повреждений критической инфраструктуры нет. 24 ноября посла России Георгия Михно вызвали в польский МИД, где заявили протест. Дипломат назвал обвинения безосновательными, а риторику Варшавы — «откровенно русофобской».