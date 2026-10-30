Евросоюз и Канада объявили о создании альянса

В совместном заявлении, опубликованном по итогам саммита, лидеры Канады и ЕС заявили о «непреклонной приверженности эффективному многостороннему сотрудничеству, демократии и международному порядку». В документе указано, что Канада и ЕС будут работать над урегулированием конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, а также над укреплением связей в сфере безопасности в других регионах, включая Арктику.