Индейцы подали в суд из-за важного для властей Канады проекта нефтепровода

Руководство общины под названием Колд-Лейк из провинции Альберта указало на то, что правительство должно было предварительно проконсультироваться с сообществом насчет строительства объекта. Вождь Келси Джако заявил, что община будет судиться в интересах будущих поколений, но при этом она открыта к сотрудничеству с правительством и ждет от него «первого шага за пределами зала суда».