Индейцы подали в суд из-за важного для властей Канады проекта нефтепровода
09.10.2026, 03:03
Индейская община подала в суд на канадское правительство, решившее в ускоренном режиме одобрить строительство нового нефтепровода Pacific Link к Тихому океану. Представители общины не согласны с решением властей начать стройку — они обвиняют их в нарушении конституционных обязанностей, сообщает Bloomberg.
Руководство общины под названием Колд-Лейк из провинции Альберта указало на то, что правительство должно было предварительно проконсультироваться с сообществом насчет строительства объекта. Вождь Келси Джако заявил, что община будет судиться в интересах будущих поколений, но при этом она открыта к сотрудничеству с правительством и ждет от него «первого шага за пределами зала суда».
Община, базирующаяся в главном нефтеносном регионе на севере Альберты, требует провести судебную проверку решения присвоить трубопроводу статуса объекта национальной важности. Оно дает правительству возможность ускорить прохождение бюрократических барьеров. Это первый иск к властям Канады, но другие коренные народы и экологические группы также заявили о намерении обратиться в суд.
Премьер-министр Марк Карни ранее заявлял, что правительство провело консультации более чем с 130 индейскими общинами и группами коренных народов вдоль предполагаемого маршрута трубопровода. Власти также пообещали передать коренным народам минимум 10% акций проекта. «Мы разрабатываем этот трубопровод при участии коренных народов с самого начала»,— заявлял господин Карни на прошлой неделе.
Премьер-министр говорил, что строительство нефтепровода даст Канаде «уникальный шанс» стать энергетической сверхдержавой. По его словам, 90% нефти, добываемой в Альберте, экспортируется в Соединенные Штаты, и проект снизит зависимость страны от Вашингтона. Ожидаетcя, что трубопровод будет прокачивать до 1 млн баррелей нефти в день для последующей отправки в Азию.