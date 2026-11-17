IIHF рассматривала перенос МЧМ по хоккею из Канады в другую страну
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Франц Райндль сообщил, что федерация рассматривала возможность переноса молодежного чемпионата мира (МЧМ) из Канады в другую страну.
Ранее власти Канады отказались выдавать визы игрокам из России для участия в МЧМ, несмотря на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске россиян на соревнования под эгидой IIHF. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев предложил перенести турнир в другую страну и назвал это «единственным правомерным решением».
«Это был один из вопросов, с которым нам пришлось разбираться. Но не было абсолютно никаких шансов перенести турнир — да и куда? Поступали предложения и с российской стороны, и мы приняли все во внимание, поскольку на фоне оставалось решение CAS»,— сказал господин Райндль в разговоре со шведской газетой Expressen.
Глава федерации добавил, что поддерживает возвращение российских спортсменов на соревнования «со спортивной точки зрения». Однако, по его словам, разобраться с этим в рамках структуры IIHF «практически невозможно».