Альберта дала шанс единой Канаде
Жители нефтеносной провинции решили не отделяться от всей страны
Избиратели канадской провинции Альберта отвергли на референдуме идею об отделении от Канады. Уже после подсчета трети голосов стало ясно: подавляющее большинство жителей провинции отнюдь не жаждет независимости от Оттавы. Такой итог стал успехом и подспорьем для канадского премьера Марка Карни, который агитировал за единство нации, противостоящей попыткам диктата со стороны США.
В отличие от канадской франкоговорящей провинции Квебек, где прошло уже два референдума по вопросу независимости (впрочем, провалившихся), в Альберте решили поставить этот вопрос впервые. 19 октября избирателям провинции предложили ответить, должна ли Альберта остаться в составе Канады, или же провинции следует провести второй, уже имеющий обязательную юридическую силу референдум об отделении.
Богатая нефтью провинция, на которую приходятся четвертые по величине в мире доказанные запасы черного золота и которая по площади почти вдвое превышает территорию Германии, всегда, казалось, имела больше общего с американским Западом, нежели с остальной частью Канады. Альберту даже порой именовали краем ковбоев. Однако в центре претензий к федеральному правительству лежали не столько культурные различия, как в том же Квебеке, сколько вопросы сугубо экономические.
Сторонники отделения утверждают, что Оттава ущемляет финансовые интересы провинции, вносящей несоразмерно большой вклад в общенациональный бюджет, не позволяя в полной мере использовать обширные запасы ископаемого топлива из-за навязанных ей экологических норм.
«В Канаде сложилась несбалансированная система: центральные регионы и правительство живут за счет периферийных провинций, где ведется добыча ресурсов, таких как Альберта»,— утверждал в преддверии нынешнего референдума Кори Морган, основатель организации «Путь к независимости», выступающей за отделение провинции.
Любопытно, что сепаратистские настроения Альберты поддерживали некоторые видные деятели нынешней американской администрации. Министр финансов США Скотт Бессент, например, называл Альберту «естественным партнером» Вашингтона, а Илон Маск и вовсе написал недавно в соцсети X, что Альберте «следует отделиться». Кроме того, незадолго до нынешнего референдума лидеры сепаратистского движения были приняты в Госдепе США, получив там ряд советов от политических консультантов, связанных с Республиканской партией.
Впрочем, вопреки укоренившемуся недовольству Оттавой противников независимости Альберты от Канады всегда было больше. Премьер провинции Даниэль Смит, которая инициировала проведение референдума, хотя сама выступает против независимости, сослалась недавно на результаты опроса, согласно которым отделение поддерживает лишь 22% населения.
Немаловажной считается и цена вопроса — противники отделения особо упирали на издержки, связанные с отделением.
Так, в июне Школа государственной политики при Университете Калгари подсчитала, что в течение пяти лет расходы на сепарацию от Канады и создание нового государства могут достичь $170 млрд, а в долгосрочной перспективе их объем вообще трудно предсказать.
На таком фоне еще до объявления итогов референдума было практически ясно, что в большинстве окажутся те, кто против любых шагов по отделению Альберты от Канады. Так и вышло. Уже после подсчета трети голосов оказалось, что более 76% избирателей высказались за национальное единство, в поддержку же нового референдума о независимости выступили всего 23%, сообщила 20 октября телерадиокомпания CBC.
Немалую роль в таком исходе сыграл лично премьер Канады Марк Карни, чье детство, к слову, прошло в Эдмонтоне — одном из двух крупнейших городов провинции. Он стал в Альберте необычайно популярной фигурой, поскольку поддержал более благоприятную для ископаемого топлива политику, в частности выступил в поддержку строительства нефтепровода к тихоокеанскому побережью, чему противился его предшественник Джастин Трюдо. Кроме того, его премьерство пришлось на жесткое противостояние со Штатами, и его решительный отпор главе Белого дома Дональду Трампу как в торговой войне, так и по вопросу канадского суверенитета заметно подпитал общеканадский национализм, в том числе в традиционно консервативной Альберте.
«Голосуйте так, словно от этого зависит будущее Канады, ведь так оно и есть»,— заявил Марк Карни избирателям на предшествующем голосованию митинге в Эдмонтоне, призвав жителей Альберты не использовать свои голоса лишь для того, чтобы послать Оттаве сигнал.
«Это не покер. Голосование против Канады — опасный блеф, который приведет к годам глубокой неопределенности и упущенным возможностям. Наша страна и ваше будущее — слишком ценные вещи, чтобы играть с ними в игры»,— метафорично добавил он.
Самые же громкие и долгие аплодисменты премьер сорвал на митингах в Калгари и Эдмонтоне, когда заговорил о диверсификации канадской торговли, чтобы уменьшить зависимость от США.
Итоги плебисцита, пусть и вполне прогнозируемые, явно порадовали Марка Карни. «Жители Альберты сделали ясный выбор. Они выбрали единство, совместное созидание и заботу друг о друге»,— заявил премьер уже после объявления предварительных итогов.
Между тем сторонники независимости не собираются вешать нос. Еще до появления первых результатов, явно предчувствуя, что большинство населения идею об отделении не поддержит, сепаратисты дали понять, что их желание отделиться никуда не исчезнет, и констатировали, что движение за независимость Альберты из маргинальной инициативы превращается в значимую политическую силу в провинции.
«Мы извлекли немало уроков из этой борьбы»,— сказал журналистам вечером в понедельник один из лидеров сепаратистского движения «Проект процветания Альберты» Джеффри Рат и пообещал, что борьба за независимость, безусловно, продолжится, несмотря на результаты голосования.