Альберта дала шанс единой Канаде

Немалую роль в таком исходе сыграл лично премьер Канады Марк Карни, чье детство, к слову, прошло в Эдмонтоне — одном из двух крупнейших городов провинции. Он стал в Альберте необычайно популярной фигурой, поскольку поддержал более благоприятную для ископаемого топлива политику, в частности выступил в поддержку строительства нефтепровода к тихоокеанскому побережью, чему противился его предшественник Джастин Трюдо. Кроме того, его премьерство пришлось на жесткое противостояние со Штатами, и его решительный отпор главе Белого дома Дональду Трампу как в торговой войне, так и по вопросу канадского суверенитета заметно подпитал общеканадский национализм, в том числе в традиционно консервативной Альберте.