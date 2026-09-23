Канада и Великобритания могут объединить оборонные программы
Власти Канады и Франции рассматривают возможность слияния своих оборонных программ в части помощи союзникам для перевооружения «против России и других растущих международных угроз». По информации канадского CBC, такое сотрудничество ранее было отвергнуто правительством экс-премьера Великобритании Кира Стармера, но получило развитие при его преемнике Энди Бернхеме. Часть готовящихся инициатив может вступить в силу в 2027 году.
Великобритания станет одним из учредителей канадского Банка обороны, безопасности и устойчивости (DSRB). Это позволит DSRB объединиться с Многосторонним оборонным механизмом Великобритании. Совместные ресурсы предназначены для предоставления льготных кредитов оборонным компаниям, чтобы они могли нарастить объемы производства, а союзники получили «возможность совместно противостоять вызовам более опасного и разобщенного мира».
По информации CBC, канадский премьер-министр Марк Карни и его британский коллега Энди Бернхем обсудили такое сотрудничество в ходе своей первой личной встречи в качестве лидеров в Ливерпуле на прошлой неделе. Обе страны рассматривают возможность объединения «для создания единого учреждения», которое наилучшим образом отвечало бы потребностям союзников.
Практический смысл единого учреждения — связать общий финансовый ресурс с координацией закупок. В одном из британских многосторонних форматов Минобороны администрирует закупки, а страны-участницы получают гарантии, доступ к технологиям и заказам, а также участвуют в планировании; такая конструкция дает оборонным компаниям более определенный спрос на продукцию и облегчает совместное финансирование поставок союзникам.
Для канадского банка вопрос ресурсной базы остается ключевым ограничением: 3 июля 2026 года сообщалось, что неопределенность вокруг DSRB связана с недостатком средств, а его перспективы осложняются конкуренцией многочисленных оборонных проектов в Европе. Согласно заявлениям, приведенным тогда же, банк рассчитывал привлечь около $133 млрд; на первом этапе вклад Канады оценивался в сумму до $1,7 млрд, а взносы небольших стран — в €500–750 млн.