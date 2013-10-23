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10 июля, среда
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Новости
00:45
Главные анонсы 10 июля
03:23
Суд арестовал около €122 млн на счетах Абызова
04:35
«Ведомости»: «Роснефть» и «Нефтегазхолдинг» попросили льготы для освоения Севморпути
01:52
Путин: Обама не выполнил свои обещания по Украине в 2014 году
02:53
Грузинские депутаты решили приехать в Москву для участия в форуме в Госдуме
05:32
Вице-премьер Максим Акимов отверг появление в России дорог без лимитов скорости
05:09
МИД Великобритании отреагировал на слова Трампа о «тупом» после
04:50
В правительство Якутии пришли с обысками сотрудники ФСБ
04:13
Американский генерал оценил объем продажи оружия из России в Венесуэлу в $9 млрд
03:45
Путин убежден в неизбежном сближении России и Украины
02:28
Сергей Иванов рассказал об опоздании на 40 лет с «мусорной» реформой в России
02:12
Правительство внесло в Госдуму законопроект об увеличении акцизов на вино
01:33
PPF Петра Келлнера продает пакет акций Polymetal рамках АВВ
01:02
Министр энергетики Украины подозревается в сокрытии займа в $1,2 млн
00:10
Украина закрыла уголовное дело против российских акционеров «РЕСО-гарантия»
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(обновлено: 09.07.2019)
Деятельность "Северстали"
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«Северсталь» продала завод в Балаково
Сумма сделки составила $215 млн
Трубы катятся к нефти
«Северсталь» и Tenaris построят «завод шаговой доступности»
5
«Северсталь» активизирует инвестиции
Но обещает сохранить высокие дивиденды
Загорский трубный завод нашел сталь в Череповце
«Северсталь» поставит 180 тыс. тонн проката конкуренту
1
Уголь еще полежит в мерзлоте
НЛМК и «Северсталь» не готовы к новым проектам в Коми
«Северсталь» продалась ниже рынка
Размещение 2,1% акций прошло с дисконтом
Время покупать камни
«Северсталь» консолидирует Яковлевский рудник
«Северсталь» углубляется в руду
Компания выкупит Яковлевский рудник за долги Виталия Черномырдина и Андрея Клямко
Отдать канат
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1
Металлурги куют железный занавес
"Северсталь" хочет отделить внутренние цены от внешних
Метком в Совком
"Северсталь" может продать кэптивный банк братьям Хотимским
«Северсталь» вышла в прибыль по году
Но осталась в убытках по результатам прошлого квартала
«Северсталь» показала результаты
Компания представила отчет за первое полугодие
"Северсталь" садится на печь
Компания построит новую домну в Череповце
Алексей Мордашов передал "Северсталь" заместителю
Чтобы заняться другими проектами
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Из чего состоит китайская армия и кому стоит ее опасаться
Вверх кармашками-2019: как изменились доходы и имущество глав регионов
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Бизнес
Финансы
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Приложения
Огонёк
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Регионы
Автопилот
Наука
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия