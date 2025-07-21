Металлурги разошлись в цифрах

Крупные металлурги отчитались за первое полугодие. «Северсталь» (MOEX: CHMF), находящаяся в более выгодном логистическом положении, нарастила продажи на экспорт, в основном, впрочем, за счет низкодоходной продукции. А ММК сократил производство и реализацию на фоне ухудшающейся конъюнктуры на внутреннем рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Череповецкий металлургический комбинат

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Череповецкий металлургический комбинат

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Северсталь» увеличила производство и продажи в натуральном выражении по итогам первого полугодия, но сократила выручку и прибыль, следует из отчетности. Выпуск чугуна за шесть месяцев вырос на 17% год к году, до 5,6 млн тонн, стали — на 2%, до 5,3 млн тонн, на фоне низкой базы прошлого года. Продажи стальной продукции увеличились на 6%, до 5,4 млн тонн. Заметнее всего — в 21 раз — выросла реализация чугуна и слябов (до 420 тыс. тонн). Продажи коммерческой стали снизились на 8%, до 2,24 млн тонн, продукции с высокой добавленной стоимостью (ВДС) выросли на 3%, до 2,79 млн тонн. Доля ВДС в продажах снизилась с 53% до 51%.

Выручка компании из-за падения средних цен реализации и роста доли полуфабрикатов в портфеле продаж снизилась на 11%, до 364,21 млрд руб., показатель EBITDA сократился на 38%, до 78,65 млрд руб., чистая прибыль упала на 55%, до 36,74 млрд руб.

Как отметил гендиректор «Северстали» Александр Шевелев, несмотря на сезонный рост цен на 3% с конца первого квартала, средняя стоимость горячекатаного проката остается на 8% ниже, чем в аналогичном периоде 2024 года. «Это оказывает давление на выручку и прибыль металлургов, особенно на фоне инфляции затрат»,— прокомментировал он.

ММК отчитался на прошлой неделе о снижении производства стали за первое полугодие на 18,2%, до 5,2 млн тонн, чугуна — на 8,8%, до 4,6 млн тонн, и сообщил о падении продаж на 14,9% год к году, до 4,9 млн тонн. Заметнее всего упала реализация премиальной продукции — на 18,1%. Полуфабрикаты ММК не продает. На ММК и «Северсталь» приходится около трети производимой стали в стране. НЛМК не раскрывал операционные результаты в этом году.

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Начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов считает, что отличающаяся динамика в объемах производства ММК и «Северстали» может быть связана с различными графиками ремонта доменно-конверторного оборудования. Кроме того, «Северсталь» до сих пор продает значительный объем на экспортном рынке, добавляет аналитик. По его словам, с учетом высокого уровня эффективной вертикальной интеграции компания может генерировать положительный денежный поток от экспорта даже при низких ценах на базовый плоский прокат.

5,3 процента составило снижение производства стали в РФ за первую половину 2025 года, по данным корпорации «Чермет».

«“Северсталь” расположена недалеко от порта, поэтому может отправлять значительную часть продукции на экспорт. Для ММК везти в Санкт-Петербург, Новороссийск или Владивосток слишком далеко и дорого»,— согласен начальник аналитического отдела металлоснабжения и сбыта Виктор Тарнавский. С этим же связан и рост продаж полуфабрикатов, уверен он: их проще продавать в дальнее зарубежье. Господин Красноженов говорит, что компания производит больше полуфабрикатов для дальнейшего переката, чтобы поддерживать стабильный объем производства готовой продукции в условиях ремонта доменно-конверторного оборудования. Рост продаж «Северстали» связан также с консолидацией трейдера «А Групп», добавляет ведущий аналитик «Т-Инвестиций» Ахмед Алиев.

На внутреннем рынке спрос на сталь по итогам полугодия снизился на 14–15%, и при текущей ключевой ставке во втором полугодии потребление может снизиться на 10–12%, оценивали в «Северстали».

Партнер направления «Инвестиции и рынки капитала» Kept Сергей Казачков говорит, что возможное снижение ключевой ставки на 1–2 процентных пункта на ближайшем заседании ЦБ не окажет значительного положительного эффекта на восстановление металлургической и смежных отраслей. «Несмотря на изменение официальной ставки, коммерческие кредиты останутся дорогими»,— указывает он. Рейтинговое агентство НКР прогнозирует снижение спроса на сталь в РФ в третьем квартале минимум на 3% год к году. Хотя там ожидают, что глубина падения будет постепенно сокращаться. «По нашим оценкам, необходим временной лаг в полгода-год после ощутимого снижения ставки, чтобы инвестиции в строительство и смежные отрасли начали расти. Но многое зависит от активности инфраструктурных, транспортных и энергетических программ государства»,— отмечает управляющий директор НКР Дмитрий Орехов.

Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Илья Макаров считает, что спрос может начать восстанавливаться на ожиданиях снижения ставки, когда от ЦБ будет звучать такая риторика: «И строительная отрасль в случае снижения ключевой ставки может показать опережающий рост спроса на стальную продукцию». По словам эксперта, отложенный спрос на металл есть и в железнодорожном машиностроении, судостроении и инфраструктурном строительстве.

Полина Трифонова