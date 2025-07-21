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Коммерсантъ FM
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Металлурги разошлись в цифрах

«Северсталь» нарастила продажи за счет полуфабрикатов

Крупные металлурги отчитались за первое полугодие. «Северсталь» (MOEX: CHMF), находящаяся в более выгодном логистическом положении, нарастила продажи на экспорт, в основном, впрочем, за счет низкодоходной продукции. А ММК сократил производство и реализацию на фоне ухудшающейся конъюнктуры на внутреннем рынке.

Череповецкий металлургический комбинат

Череповецкий металлургический комбинат

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Череповецкий металлургический комбинат

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Северсталь» увеличила производство и продажи в натуральном выражении по итогам первого полугодия, но сократила выручку и прибыль, следует из отчетности. Выпуск чугуна за шесть месяцев вырос на 17% год к году, до 5,6 млн тонн, стали — на 2%, до 5,3 млн тонн, на фоне низкой базы прошлого года. Продажи стальной продукции увеличились на 6%, до 5,4 млн тонн. Заметнее всего — в 21 раз — выросла реализация чугуна и слябов (до 420 тыс. тонн). Продажи коммерческой стали снизились на 8%, до 2,24 млн тонн, продукции с высокой добавленной стоимостью (ВДС) выросли на 3%, до 2,79 млн тонн. Доля ВДС в продажах снизилась с 53% до 51%.

Выручка компании из-за падения средних цен реализации и роста доли полуфабрикатов в портфеле продаж снизилась на 11%, до 364,21 млрд руб., показатель EBITDA сократился на 38%, до 78,65 млрд руб., чистая прибыль упала на 55%, до 36,74 млрд руб.

Как отметил гендиректор «Северстали» Александр Шевелев, несмотря на сезонный рост цен на 3% с конца первого квартала, средняя стоимость горячекатаного проката остается на 8% ниже, чем в аналогичном периоде 2024 года. «Это оказывает давление на выручку и прибыль металлургов, особенно на фоне инфляции затрат»,— прокомментировал он.

ММК отчитался на прошлой неделе о снижении производства стали за первое полугодие на 18,2%, до 5,2 млн тонн, чугуна — на 8,8%, до 4,6 млн тонн, и сообщил о падении продаж на 14,9% год к году, до 4,9 млн тонн. Заметнее всего упала реализация премиальной продукции — на 18,1%. Полуфабрикаты ММК не продает. На ММК и «Северсталь» приходится около трети производимой стали в стране. НЛМК не раскрывал операционные результаты в этом году.

Начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов считает, что отличающаяся динамика в объемах производства ММК и «Северстали» может быть связана с различными графиками ремонта доменно-конверторного оборудования. Кроме того, «Северсталь» до сих пор продает значительный объем на экспортном рынке, добавляет аналитик. По его словам, с учетом высокого уровня эффективной вертикальной интеграции компания может генерировать положительный денежный поток от экспорта даже при низких ценах на базовый плоский прокат.

5,3 процента

составило снижение производства стали в РФ за первую половину 2025 года, по данным корпорации «Чермет».

«“Северсталь” расположена недалеко от порта, поэтому может отправлять значительную часть продукции на экспорт. Для ММК везти в Санкт-Петербург, Новороссийск или Владивосток слишком далеко и дорого»,— согласен начальник аналитического отдела металлоснабжения и сбыта Виктор Тарнавский. С этим же связан и рост продаж полуфабрикатов, уверен он: их проще продавать в дальнее зарубежье. Господин Красноженов говорит, что компания производит больше полуфабрикатов для дальнейшего переката, чтобы поддерживать стабильный объем производства готовой продукции в условиях ремонта доменно-конверторного оборудования. Рост продаж «Северстали» связан также с консолидацией трейдера «А Групп», добавляет ведущий аналитик «Т-Инвестиций» Ахмед Алиев.

На внутреннем рынке спрос на сталь по итогам полугодия снизился на 14–15%, и при текущей ключевой ставке во втором полугодии потребление может снизиться на 10–12%, оценивали в «Северстали».

Партнер направления «Инвестиции и рынки капитала» Kept Сергей Казачков говорит, что возможное снижение ключевой ставки на 1–2 процентных пункта на ближайшем заседании ЦБ не окажет значительного положительного эффекта на восстановление металлургической и смежных отраслей. «Несмотря на изменение официальной ставки, коммерческие кредиты останутся дорогими»,— указывает он. Рейтинговое агентство НКР прогнозирует снижение спроса на сталь в РФ в третьем квартале минимум на 3% год к году. Хотя там ожидают, что глубина падения будет постепенно сокращаться. «По нашим оценкам, необходим временной лаг в полгода-год после ощутимого снижения ставки, чтобы инвестиции в строительство и смежные отрасли начали расти. Но многое зависит от активности инфраструктурных, транспортных и энергетических программ государства»,— отмечает управляющий директор НКР Дмитрий Орехов.

Спрос на сталь в некоторых отраслях упал на 25% за полгода

Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Илья Макаров считает, что спрос может начать восстанавливаться на ожиданиях снижения ставки, когда от ЦБ будет звучать такая риторика: «И строительная отрасль в случае снижения ключевой ставки может показать опережающий рост спроса на стальную продукцию». По словам эксперта, отложенный спрос на металл есть и в железнодорожном машиностроении, судостроении и инфраструктурном строительстве.

Полина Трифонова

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