Металл гнут по потребителю

В условиях общего слабого внутреннего спроса на металл «Северсталь» (MOEX: CHMF) объединяет дистрибуторское подразделение и трейдера в структуру, ориентированную на работу с небольшими предприятиями. К 2030 году компания рассчитывает увеличить долю в сегменте с 12% до 20%, выйдя на продажи 5 млн тонн проката. Сбыт небольших партий малому и среднему бизнесу менее рентабелен, но это позволит компенсировать снижение числа крупных заказов.

Череповецкий металлургический комбинат

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Северсталь» объединяет дистрибуторское подразделение и выкупленного в 2024 году трейдера «А Групп» в «Северсталь Сеть». Об этом компания сообщила 12 ноября в рамках выставки «Металл Экспо» в Санкт-Петербурге. В новую структуру войдет 38 филиалов и 66 складов в России и Белоруссии общей площадью более 420 тыс. кв. м. За счет объединения «Северсталь» выйдет в новые регионы: Сибирь и Дальний Восток, а клиенты смогут получить доступ к расширенному сортаменту металлопроката, отметили в компании.

Объединенная структура будет ориентирована на работу со средним и малым бизнесом.

Гендиректор «Северсталь Сети» Виктор Романовский считает это перспективным направлением, особенно в условиях текущего кризиса на сталелитейном рынке, так как небольшие компании часто оказываются более гибкими. Хотя, добавляет он, в 2026 году возможно сокращение спроса и в этом сегменте примерно на 5% в условиях медленного снижения ключевой ставки.

Объем потребления металла малыми и средними предприятиями в 2025 году господин Романовский оценивает в 22,5 млн тонн, долю «Северстали» — около 12%. Общий спрос на сталь в этом году в РФ в компании прогнозировали на уровне 37,8 млн тонн. По словам Виктора Романовского, в 2030 году «Северсталь» планирует увеличить долю в сегменте малого и среднего бизнеса до 20%, или 5 млн тонн. По итогам девяти месяцев 2025 года компания снизила общие продажи стальной продукции на 5%, до 8,3 млн тонн.

В период сжатия внутреннего спроса на сталь металлургические компании все больше заинтересованы в расширении поставок, поэтому организация сети дистрибуции для широкого круга потребителей проката становится жизненно необходимой мерой, говорит директор Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Александр Семин. Как отмечает эксперт, около трети внутреннего спроса на сталь формирует строительный сектор, а с 2020 года в России активно развивается сегмент индивидуального жилищного строительства, который с 2021 года опережает по объемам ввода сектор многоквартирных жилых домов. Особенность малых производств — малая партия заказа, часто не более 10–50 тонн, добавляет господин Семин.

Управляющий директор НКР Дмитрий Орехов отмечает, что малые партии менее рентабельны из-за высоких затрат на логистику и обработку заказов. Но, по его словам, если новая сеть «Северстали» сможет обеспечить гибкость и удобство для небольших предприятий, это может помочь компании занять растущий сегмент рынка, компенсируя снижение у крупных заказчиков.

Между тем общая ситуация в отрасли остается сложной.

По оценкам гендиректора «Северстали» Александра Шевелева, по итогам года потребление металла в РФ сократится на 14–15% год к году, в 2026 году снижение спроса продолжится.

Восстановление инвестиционной активности в РФ и, соответственно, рост потребления металлопродукции, прогнозирует господин Шевелев, возможны при снижении ключевой ставки до 12%, что едва ли произойдет в 2026 году.

Другие опрошенные “Ъ” металлурги не ответили на вопросы. Ранее в ряде компаний, включая ММК и «Евраз», отмечали рост продаж через собственные онлайн-площадки, ориентированные на работу с малым и средним бизнесом. По оценкам управляющего партнера NEFT Research Сергея Фролова, в текущих реалиях низкого спроса на металл и перестройки каналов продаж можно прогнозировать увеличение реализации в сегменте малого и среднего бизнеса в 2026 году на 3–5%, а через онлайн-каналы — на 6–9%.

