СД «Северстали» рекомендовал не выплачивать дивиденды за третий квартал

Совет директоров «Северстали» (MOEX: CHMF) принял решение не распределять дивиденды по итогам третьего квартала 2025 года. На этом фоне акции компании перешли к снижению.

Гендиректор «Северсталь менеджмент» Александр Шевелев заявил, что решение по дивидендам приняли с учетом ускоряющегося падения спроса на сталь и «отрицательного свободного денежного потока» компании. «Это позволит нам сохранить финансовые ресурсы для безусловной реализации ключевых стратегических проектов в будущем и обеспечения долгосрочной финансовой устойчивости компании в сложный рыночный период»,— добавил он.

По состоянию на 11:35 акции «Северстали» на Московской бирже снижаются на 1,36%, до 926 руб.

Согласно представленной сегодня финансовой отчетности, чистая прибыль «Северстали» по МСФО за январь-сентябрь 2025 года упала на 57% в годовом выражении, до 49,739 млрд руб. Выручка сократилась на 14%, до 543 млрд руб. Показатель EBITDA снизился на 40%, до 114,154 млрд руб. По словам господина Шевелева, за девять месяцев потребление металлопродукции в России сократилось примерно на 15%.

