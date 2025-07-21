У металлургов не плавится сбыт

Спрос на сталь в России по итогам полугодия снизился на 14–15%, а в машиностроении и энергетике — на 25%, оценивает «Северсталь». Как указывает компания, это приводит к сокращению объемов производства и часть предприятий могут остановить мощности. В условиях роста импорта «Северсталь» не исключает возможность расследования в рамках ЕАЭС с целью регулирования поставок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Череповецкий металлургический комбинат

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Череповецкий металлургический комбинат

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Спрос на сталь в России по итогам полугодия снизился на 14–15%. Заметнее всего падение спроса в машиностроении и энергетике — 25%. В строительстве, на которое приходится около 70% потребления стали, снижение спроса составило 13%, рассказал гендиректор «Северстали» Александр Шевелев. По его прогнозам, при текущей ключевой ставке во втором полугодии спрос снизится на 10–12%.

Как отмечает топ-менеджер, объемы производства следуют напрямую за спросом, особенно учитывая, что очень ограниченное количество металлургов могут экономически оправданно экспортировать свою продукцию. В таких условиях снижение производства может составить до 15%. Часть предприятий могут просто остановить мощности на ремонты и не перезапустить, ожидают в «Северстали».

По данным корпорации «Чермет», производство стали в РФ по итогам первой половины 2025 года снизилось на 5,3% год к году, до 34,7 млн тонн.

Всемирная ассоциация стали (WSA) в последнем отчете за январь—май отмечала сокращение выплавки стали в России на 5,2%, до 29,2 млн тонн. По темпам снижения выпуска за этот период РФ среди топ-10 стран-производителей наряду с Японией заняла третье место после Германии (падение на 10,8%) и Ирана (на 5,3%), согласно WSA.

Дополнительным фактором давления на российский рынок стали становится рост импорта, отмечают в «Северстали». Поставки растут не только из Китая (примерно половина китайского импорта приходится на нержавеющую сталь и изделия из нее, которые не производятся в России), но и в большей степени из Казахстана, говорит Александр Шевелев. По его словам, пока конкуренция ощущается в основном в Сибири и на Дальнем Востоке. Но, добавляет он, крупные федеральные металлотрейдинговые сети рассматривают поставки из Китая, хотя те сопряжены с рисками. «Сроки поставок таковы, что конъюнктура рынка успевает измениться. А цена поставки была фиксированной, и трейдер понесет убытки. Поэтому давление на рынок центральных и северных регионов пока ограниченное, но при ослаблении рубля есть риск существенного роста китайского импорта»,— говорит господин Шевелев.

В этих условиях «Северсталь» не исключает потенциальную возможность расследования в рамках ЕАЭС с целью регулирования поставок на российский рынок импортной стали.

Компания анализирует ситуацию и пытается понять, какие рычаги можно использовать. По итогам пяти месяцев 2025 года поставки железа, стали и изделий из них из Китая в Россию выросли примерно на 16% год к году, до $1,63 млрд (см. “Ъ” от 26 июня).

Другой крупный металлург — ММК — отчитался о снижении производства стали за первую половину 2025 года на 18,2% и падении продаж металлопродукции на 14,9% год к году. Компания указала в том числе на замедление деловой активности в России на фоне высоких процентных ставок. В третьем квартале потребление металлопродукции останется под давлением, ожидает ММК. Низкие цены на внутреннем рынке, угроза роста конкуренции со стороны дешевого импорта, инфляция издержек и слабый спрос обуславливают негативный взгляд на сектор, отмечают аналитики БКС.

Восстановление потребления стали станет возможным при ключевой ставке на уровне 12%, полагает Александр Шевелев: «Если это произойдет, то с лагом от полугода до года можно ожидать восстановление спроса». По его словам, при 12% более приемлемыми станут ставки по ипотеке, что стимулирует стройку и такая ключевая ставка позволит нефтекомпаниям продолжить инфраструктурные проекты.

Полина Трифонова, Череповец